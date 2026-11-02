Delhi Varanasi Vande Bharat Sleeper : दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होते ही टिकटों की मारामारी भी देखने को मिल रही है। दिवाली से छठ तक की सीटें फुल हो चुकी हैं। जानिए इस रूट पर कितना किराया रखा गया है और ट्रेन की टाइमिंग क्या है।

दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले ही दिन यात्रियों में खासा उत्साह दिखा। यात्रियों ने दीपावली से लेकर छठ पर्व तक के लिए ट्रेन की सभी सीटें रविवार सुबह ही बुक कर लीं। कई श्रेणी में तो इस अवधि के दौरान वेटिंग लिस्ट की टिकट भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

गाड़ी में अब केवल दीपावली के दिन 8 नवंबर और उसके बाद सीधे 15 नवंबर की ही टिकट उपलब्ध हैं, जब छठ पर्व संपन्न हो चुका होगा। इसके साथ ही गाड़ी में किराये को लेकर भी स्थिति साफ हो गई है। इसमें किराया 1915 से 3030 रुपये तक रखा गया है।

कुछ मिनट में ही दिवाली से छठ तक की सीटें फुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को शनिवार को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया था। इस ट्रेन में सोमवार से यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन में सीटों की बुकिंग रविवार सुबह आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू की गई। वेबसाइट पर सुबह 8 बजे सीटों की बुकिंग शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही 7 नवंबर तक की सभी सीटें बुक हो गईं। इसके बाद छठ पर्व में जाने वालों ने भी अपनी सीटें इस गाड़ी में बुक कर लीं। सुबह महज दो घंटे के भीतर इस ट्रेन में 15 नवंबर तक की टिकटें बुक हो गई हैं।

साढ़े नौ घंटे का सफर होगा नई दिल्ली से वंदे भारत स्लीपर रात 9:40 बजे चलकर सुबह 7:10 बजे वाराणसी पहुंचेगी। 760 किलोमीटर का यह सफर लगभग 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से गाड़ी 9:30 घंटे में पूरा करेगी। वहीं, वाराणसी से यह ट्रेन रात 8:50 बजे चलकर अगली सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। 760 किलोमीटर का यह सफर 81.42 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से गाड़ी 9:20 घंटे में पूरा करेगी।