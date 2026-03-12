Hindustan Hindi News
SIT करेगी तरुण हत्याकांड की जांच, दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर हुई थी हत्या

Mar 12, 2026 01:29 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए तरुण हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने एसआइटी गठित की है। अब इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसाईटी उत्तम नगर थाना पुलिस से जल्द चार्ज लेगी।

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए तरुण हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने एसआइटी गठित की है। अब इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसाईटी उत्तम नगर थाना पुलिस से जल्द चार्ज लेगी। होली की रात दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर में दो परिवारों के बीच हुई झड़प में 26 साल के युवक तरुण की हत्या कर दी गई थी।

उत्तम नगर में होली के दिन पानी के गुब्बारे को लेकर हुए विवाद में 26 साल के तरुण कुमार की पीट-पीटकर हत्या के मामले में अब तक कुल 16 लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सायरा उर्फ काली (40), सरिफन (50), सलमा (36), सुहैल उर्फ साहिल (21), समीर (20), फिरोज (22) और इस्माइल (50) के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। इससे पहले पुलिस उमरदीन (49), जुम्मादीन (36), कमरुद्दीन (36), मुस्ताक (46), मुजफ्फर (25) और ताहिर (18) को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में दो नाबालिग भी पकड़े गए हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर मामले में एक और गिरफ्तारी, एनकाउंटर की मांग

पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी

पुलिस के मुताबिक घटना 4 मार्च को हुई थी जब 26 साल के तरुण कुमार की कथित तौर पर पानी से भरे गुब्बारे को लेकर हुए विवाद के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार तरुण के परिवार की एक बच्ची छत से पानी के गुब्बारे फेंक रही थी, जो वहां से गुजर रही सायरा नाम की महिला पर गिर गया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। घटना से अंजान तरुण जब अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर घर लौट रहा था तो करीब 15-20 लोगों ने उसे पीट-पीटकर घायल कर दिया। अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:तरुण के परिवार से मिलीं CM, कहा- अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो…

आरोपी के घर पर बुलडोजर ऐक्शन

नगर निगम और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मुख्य आरोपी उमरदीन के तीन मंजिला मकान के एक हिस्से को तोड़ दिया गया। कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इलाके में पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीड़ित के घर तक जाने की अनुमति नहीं दी।

आरोपियों के एनकाउंटर की मांग

तरुण के बड़े भाई अरुण ने आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह बुलडोजर ऐक्शन से संतुष्ट नहीं हैं। हम आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करते हैं। वहीं, तरुण के पिता ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:जो उस बालक का हाल हुआ, प्रत्येक हिन्दू का होगा...; तरुण मर्डर पर बाबा बागेश्वर

सीएम रेखा गुप्ता ने ढांढस बढ़ाया

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के सचिवालय में मृतक तरुण की परिजनों से मुलाकात कीं। उन्होंने परिवार को हरसंभव मदद के वादे के साथ ही अपराधियों को न बख्शने की बात कही। पीड़ित की बहन सीएम को देखते ही लिपटकर रोने लगी। इस पर भावुक हुईं सीएम ने उन्हें गले लगाकर ढांढस बढ़ाया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

