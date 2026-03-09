दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की हत्या को AIMIM नेता ने बताया 'सेल्फ डिफेंस'; कहा- मुस्लिम डरे हुए
दिल्ली के उत्तम नगर में पीट-पीटकर मार डाले गए तरुण को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बड़ी टिप्पणी की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तरुण की हत्या को 'सेल्फ डिफेंस' करार दिया है।
दिल्ली के उत्तम नगर में पीट-पीटकर मार डाले गए तरुण को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बड़ी टिप्पणी की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तरुण की हत्या को 'सेल्फ डिफेंस' करार दिया है। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश प्रमुख शोएब जमई ने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिला के साथ छेड़खानी हुई थी और तरुण लड़कों को जिम से लेकर आया था। हालांकि, उन्होंने घटना की निंदा करते हुए दोनों पक्षों को पीड़ित बताया। जमई ने यह भी कहा कि घटना के बाद से इलाके के मुस्लिम डरे हुए हैं।
शोएब ने दावा किया कि यह घटना छेड़खानी के बाद हुई, जिसे छिपाया जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा, 'कुछ दिन पहले उत्तम नगर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उसे बहुत गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। दोनों परिवार सालों से वह रह रहे थे। उनके बीच झगड़ा भी था। एक मुस्लिम परिवार था और दूसरा हिंदू। आपस में झगड़ा कहां नहीं होता है। झगड़ा इस बात पर बढ़ा कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई। वह रोते हुए आई कि क्या हुआ। जो खबरें छिपाई जा रही हैं।
छेड़खानी हुई, क्या वह परिवार सेल्फ डिफेंस ना करता? जमई
शोएब जमई ने दोनों तरफ के लोगों के घायल होने की बात कहते हुए यह भी कहा कि घटना को सेल्फ डिफेंस में अंजाम दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तरुण जिम से लड़के बुलाकर लाया था और मुस्लिम परिवार को मारने गया था। उन्होंने कहा, 'दोनों तरफ के लोग घायल हुए। एक नाबालिग बच्चे को चोट आई। मुस्लिम पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आईं। इनमें एक लड़का तरुण दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारा गया। वह जिम से कई लोगों को लेकर आया था मारने के लिए। वह परिवार क्या करे, सेल्फ डिफेंस ना करे, यह कौन सा है आपका माइंडसेट की छेड़खानी करते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो। यह क्रिमिनल माइंड है। छेड़खानी हुई और उसका घर जला दिया गया। घर से सामान लूट लिया गया। कौन पीड़ित है फिर, पीड़ित तो दोनों परिवार हुए। क्यों एक तरफा नैरेटिव बनाई जा रही है। उसके लिए न्याय की मांग कौन करेगा।'
घर तोड़ने का अधिकार किसने दिया: AIMIM
एआईएमआईएम नेता ने दिल्ली सरकार पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया और बुलडोजर ऐक्शन पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, 'दिल्ली सरकार भेदभावपूर्ण रवैया कर रही है। यह ठीक नहीं है। यह गलत उदाहरण है। सिर्फ एक वोटबैंक की खातिर दिल्ली की मुख्यमंत्री एकतरफा कार्रवाई कर रही हैं। यह ठीक नहीं है। कौन अधिकार देता है आपको घर तोड़ने का? कोर्ट तय करेगा कौन दोषी है। आप घर तोड़ने वाले कौन हैं? उसका घर अवैध है और बाकी लीगल। वहां बने हिंदू समाज के लेगों के घर क्या लीगल हैं? सवाल बहुत गंभीर हैं। घर जलाने की छूट किसने दी?
हम निंदा करते हैं लेकिन...
जमई ने कहा कि पूरे इलाके में तनाव है। मुस्लिम समाज डरा हुआ है। वहां पर तो कुछ मुस्लिम परिवार हैं, सब डरे हुए हैं। दिल्ली के अंदर माहौल नहीं खराब होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम कानून को हाथ में लेने के पक्षधर नहीं है। तरुण की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, हम निंदा करते हैं। लेकिन उस परिवार के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। यह नैरेटिव गलत है। किसकी क्या गलती थी इसको समझना जरूरी है। मीडिया गलत रूप दे रहा है। संघ और बजरंग दल के लोग डरा रहे हैं लोगों को। यह कोई बहाना नहीं है किसी मुस्लिम के खिलाफ नरसंहार के अपील की। इसी सप्ताह तो पांच मुसलमानों के भी कत्ल हुए। उनके इंसाफ के लिए क्या करेंगे आप, क्या उन अपराधियों के घर तोड़े गए। आपका बुलडोजर मजहब देखकर चलता है। यह तो हम यूपी में देखते थे, दिल्ली में भी यही होने लगा?' जमई ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दोनों पक्षों से मुलाकात करेगा।
क्या हुआ था उस दिन उत्तम नगर में?
पुलिस सूत्रों के अनुसार यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब पीड़ित परिवार की एक छोटी बच्ची ने होली के दिन पानी का गुब्बारा फेंका, जो पास से गुजर रही सायरा उर्फ काली पर गिर गया और उस पर पानी के छींटे पड़ गए। इसके बाद, दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई और फिर यह घनी आबादी वाले जेजे कॉलोनी क्षेत्र में हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस ने बताया कि झड़प के दौरान, कथित तौर पर कई लोगों ने 26 वर्षीय तरुण पर हमला किया तथा घायल तरुण की अस्पताल में पांच मार्च को मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है जिसके मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। हत्या के सिलसिले में सात और लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप