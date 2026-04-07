दिल्ली डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, बेटे ने ही उतारा पिता-चाचा को मौत के घाट
दिल्ली के द्वारका जिले की पुलिस ने सनसनीखेज डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों द्वारका के पास उत्तम नगर के मोहन गार्डन में हुई हत्याओं का आरोपी कोई और नहीं बल्कि घर बेटा ही था।
दिल्ली के द्वारका जिले की पुलिस ने सनसनीखेज डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों द्वारका के पास उत्तम नगर के मोहन गार्डन में हुई हत्याओं का आरोपी कोई और नहीं बल्कि घर बेटा ही था। दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि 4 अप्रैल 2026 को एक घर के अंदर दो लोगों की बॉडी संदिग्ध हालात में मिली है। पुलिस के अनुसार, मरने वालों की पहचान 50 साल के देवेंद्र कुमार और उनके भाई अमित के रूप में हुई है। दोनों की बॉडी कमरे के अंदर पड़ी मिली, जहां चारों ओर शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं और कमरा अस्त-व्यस्त हालत में था।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्राइम टीम और एफएसएल की मदद से वारदात वाली जगह का निरीक्षण कर मौके से सबूत जमा किया। दोनों बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेजा गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों की मौत शारीरिक हमले से लगी आंतरिक चोटों के कारण हुई। शुरुआती जांच में सामने आया कि घटना की रात घर के अंदर शराब पीने के बाद झगड़ा हुआ था। जांच के दौरान मृतक का बेटा 22 साल का ईश्वर वारदात के बाद से फरार पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की।
नशे की हालत में की हत्या
मकान मालिक 66 के नरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने यह मकान करीब 10-12 दिन पहले देवेंद्र कुमार नाम के शख्स को 9,000 रुपए महीने किराए पर दिया था। 3 अप्रैल की रात करीब 11.30 बजे उन्हें झगड़े की सूचना मिली, जिसके बाद वह अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने ईश्वर को नशे की हालत में पाया और उसे समझाकर वापस लौट आए। बाद में उन्हें सूचना मिली कि ईश्वर ने अपने पिता और चाचा की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने दोनों को मृत पाया।
आरोपी गिरफ्तार
कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपी बेटा ईश्वर को 7 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। द्वारका पुलिस की सूझबूझ और लगातार लंबी जांच के बाद इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझा लिया गया।
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अदिति शर्मा
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