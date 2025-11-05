Hindustan Hindi News
घर में ही छाप रहे थे नकली नोट, दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया गिरोह का भंडाफोड़

Wed, 5 Nov 2025 06:00 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली भारतीय मुद्रा छापने और उसे दिल्ली-उत्तर प्रदेश में फैलाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपियों में राकेश अरोड़ा, रवि अरोड़ा और विवेक कुमार मौर्य शामिल है। उनके पास से 3.24 लाख मूल्य की नकली भारतीय मुद्रा और नोट बनाने की सामग्री बरामद की है। अपराध शाखा को सूचना मिली थी कि एक संगठित गिरोह दिल्ली और पश्चिमी यूपी में नकली नोटों की आपूर्ति कर रहा है। सूचना पर विशेष टीम गठित की गई, टीम ने सबसे पहले विजय नगर इलाके से राकेश अरोड़ा को दबोचा। तलाशी में उसके पास से एक लाख मूल्य के 500-500 रुपये के जाली नोट बरामद हुए। आरोपी के मोबाइल की जांच में उसके नेटवर्क और सहयोगियों की जानकारी मिली। पूछताछ में राकेश ने बताया कि जाली नोट शाहजहांपुर निवासी विवेक मौर्य और उसके भाई जैसे साथी रवि अरोड़ा से मंगवाए थे।

ऐसे मिला सुराग

टीम ने तुरंत शाहजहांपुर में छापामार कर रवि अरोड़ा को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके पास से 17,500 मूल्य के नकली नोट बरामद हुए। इसके अलावा 500 और 200 रुपये के दो नकली नोट, मोबाइल फोन और विवेक मौर्य का एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जब्त किया गया। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर सभी बरामदगी की जांच कराई गई।

रवि से पूछताछ में पुलिस को विवेक की भूमिका का सुराग मिला। विवेक मौर्य जाली नोटों की छपाई और वितरण का मुख्य संचालक था। पुलिस टीम ने एसबीआई शाहजहांपुर शाखा से खाते का विवरण प्राप्त किया, जो गौरव मिश्रा के नाम पर था, लेकिन उस खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर विवेक मौर्य का था।

पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और वितरण चैनल की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह ने अब तक कितनी मात्रा में नकली नोटों की आपूर्ति की और किन शहरों में इसका प्रसार हुआ।

आरोपी डिजिटल माध्यमों से करते थे लेनदेन

क्राइम ब्रांच ने स्थानीय पुलिस की मदद से विवेक मौर्य के घर पर छापा मारा। टीम ने जाली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, पैन कार्ड, एसबीआई पासबुक, और नकली मुद्रा निर्माण से जुड़ी सामग्री बरामद की गई। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि गिरोह डिजिटल माध्यमों से पैसे का लेनदेन करता था और असली नोटों की नकल करने के लिए उन्नत प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर रहा था।

