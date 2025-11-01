Hindustan Hindi News
आज दिल्ली को मिलेगा अपना पहला लोगो, लालकिले पर किया जाएगा लॉन्च; समझिए क्यों है खास

संक्षेप: दिल्ली स्थापना दिवस के मौके पर आज लाल किले पर शहर का पहला आधिकारिक लोगो लॉन्च किया जाएगा, जो 1800 से अधिक डिजाइनों में से चुना गया है और यह लोगो दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिकता का प्रतीक होगा।

Sat, 1 Nov 2025 11:53 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आज दिल्ली का स्थापना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली को पहली बार अपना आधिकारिक लोगो मिलने जा रहा है। आज लाल किले पर लोगो को लॉन्च किया जाएगा। ये लोगो शहर की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिकता के मेल को दर्शाएगा। ये लोग दिल्ली के लिए काफी खास होने जा रहा है। दिल्ली दिवस के मौके पर लालकिले पर और भी कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे।

1800 से ज्यादा डिजाइनों में से चुना गया विजेता

इस साल MyGovt प्लेटफॉर्म पर आयोजित राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में 1800 से अधिक आवेदन आए। एक चयन समिति ने इन्हें जांचा और शॉर्टलिस्ट किया। अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी। विजेता डिजाइन दिल्ली के इतिहास और नवाचार के सह-अस्तित्व को व्यक्त करता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “यह लोगो हमारी पहचान है। यह विरासत का सम्मान करता है और प्रगति को अपनाता है।”

अब तक नहीं था लोगो

भारत के अधिकांश राज्यों के पास वर्षों से अपने प्रतीक चिह्न हैं। बिहार का बोधि वृक्ष और उत्तराखंड की हिमालय चोटियां इसके उदाहरण हैं। लेकिन दिल्ली के पास कभी कोई एकीकृत चिह्न नहीं रहा। अब यह पहला आधिकारिक प्रतीक बनेगा। इसे सभी सरकारी दस्तावेजों, नीतियों और कल्याण योजनाओं पर इस्तेमाल किया जाएगा।

डिजाइन में क्या होगा?

सूत्रों के अनुसार, लोगो में दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें और हाल के आधुनिक स्थल शामिल होंगे। इसमें एकता, ऊर्जा, प्रगति और स्वच्छ शासन के तत्व होंगे। लोगो से सरकारी ब्रांडिंग एकसमान होगी। इससे विभागों में भ्रम कम होगा। नागरिक सेवाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म आसानी से पहचाने जाएंगे। पर्यटन में सभी स्मारक, आयोजन और अभियान एक ही पहचान के तहत आएंगे। दिल्ली वैश्विक मंच पर मजबूत और आधुनिक राजधानी के रूप में उभरेगी।

अन्य राज्यों से प्रेरणा

छत्तीसगढ़ का 2001 का प्रतीक 36 किलों को दर्शाता है। तेलंगाना ऐतिहासिक स्मारकों पर केंद्रित है। झारखंड का 2020 का लोगो प्रकृति और जनजातीय नृत्य को जोड़ता है। दिल्ली का लोगो महानगरीय और गहरी जड़ों वाली पहचान प्रस्तुत करेगा।

लाल किले पर भव्य समारोह

1 नवंबर को दिल्ली के साथ 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार शामिल हैं। शाम 6 बजे से 'मेरी दिल्ली मेरा देश' कार्यक्रम होगा। इसमें सरदार पटेल को समर्पित लाइट एंड साउंड शो होगा। मशहूर सिंगर बी प्राक का लाइव कॉन्सर्ट भी होगा। इस कार्यक्रम में फ्री एंट्री है।

