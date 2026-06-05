जिस दिन प्रमोशन के लिए इंटरव्यू, उसी दिन मर्डर; फ्लैट में मिली DU की महिला प्रोफेसर की लाश
दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अपने फ्लैट में मृत पाई गईं। उनके सिर, चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने उनकी हत्या करने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि जिस दिन उनकी लाश मिली, उसी दिन प्रमोशन के लिए उनका इंटरव्यू होना था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की एक प्रोफेसर गुरुवार दोपहर पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गईं। पुलिस को परिवार ने बताया कि 43 साल की इस महिला प्रोफेसर ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले अपनी मां को दवाइयां भेजी थीं। उसी कॉलेज में काम करने वाले एक सहकर्मी के अनुसार, गुरुवार को उनका प्रमोशन के लिए इंटरव्यू भी निर्धारित था लेकिन वह नहीं पहुंचीं।
सिर, चेहरा और शरीर पर चोट के निशान
मामले की जांच से जुड़े जांचकर्ताओं के अनुसार, महिला प्रोफेसर अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। उनके सिर पर गंभीर चोटें थीं, दोनों कलाइयां कटी हुई थीं और चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे। एक सहकर्मी ने कहा कि हमें बताया गया था कि प्रधानाचार्य के निजी सहायक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन बुधवार शाम करीब 4 बजे से कॉलेज से कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर पाया था। गुरुवार दोपहर हमें उनके निधन की खबर मिली। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर बहुत ही शांत स्वभाव की थीं और सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने से पहले कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में काम कर चुकी थीं।
पति से अलग रह रही थीं
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला ने राजा गार्डन स्थित अपने वर्तमान कॉलेज में 2023 में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अन्य कॉलेज में अस्थायी प्रोफेसर के रूप में काम किया था। पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने बेंगलुरु स्थित पति से अलग रह रही थी और पिछले चार साल से तलाक की कार्यवाही चल रही थी।
बहन ने दी घटना की जानकारी
पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि घटना का पता गुरुवार दोपहर करीब 2:35 बजे पीड़िता की बहन द्वारा सूचना देने के बाद चला। बहन ने पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की। वह सुबह से फोन का जवाब नहीं दे रही थी। डीसीपी ने बताया कि कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर वह अपनी बहन के फ्लैट पर पहुंची और उसे बाहर से बंद पाया। उसने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अपनी बहन को फर्श पर मृत पाया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के फ्लैट में जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे, जिससे संकेत मिलता है कि हत्यारा पीड़िता को जानता होगा।
पुलिस की कई टीमें गठित
मयूर विहार में रहने वाली 49 साल की उनकी बहन जब घर पहुंची तो उसे ताला लगा हुआ पाया। उन्होंने स्थानीय लोगों को सूचना दी, जिन्होंने सोसाइटी की आरडब्ल्यूए को सूचित किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरडब्ल्यूए सदस्यों की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद क्राइम और फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंची और नमूने इकट्ठा किए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मुर्दाघर में भेज दिया गया है। अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गईं हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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