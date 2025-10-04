Delhi university VC on RSS literatures said sangh not pardon to anti national RSS ने विरोधियों को क्षमा किया, लेकिन राष्ट्र विरोधियों को कभी नहींः प्रोफेसर योगेश सिंह, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi university VC on RSS literatures said sangh not pardon to anti national

RSS ने विरोधियों को क्षमा किया, लेकिन राष्ट्र विरोधियों को कभी नहींः प्रोफेसर योगेश सिंह

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में डीयू के वीसी ने कहा कि संघ राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को लेकर कार्य करता है। संघ ने विरोधियों और शत्रुओं को अनेक बार क्षमा किया है, लेकिन राष्ट्र के विरोधियों को कभी क्षमा नहीं किया। संघ एक विचार है और विचार से जुड़ने पर मन में कभी निराशा का भाव नहीं आता।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 11:38 PM
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर दिल्ली में इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती ने पीजीडीएवी कॉलेज में 'समग्र संघ साहित्य परिचर्चा' का आयोजन किया। इसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने की। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष में यह चर्चा कराना उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन लोगों तक संघ के बारे में प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने के लिए किया गया है।

संघ एक विचार है, व्यक्तियों का समूह नहीं

प्रोफेसर योगेश सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बारे में अपना नजरिया बताते हुए कहा कि यह मात्र व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि यह एक विचार है। उन्होंने आगे कहा कि विचार से जुड़ने पर मन में कभी निराशा का भाव नहीं आता। उन्होंने संघ के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को लेकर कार्य करता है। कुलपति ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने विरोधियों और शत्रुओं को अनेक बार क्षमा किया है, लेकिन राष्ट्र के विरोधियों को कभी क्षमा नहीं किया।

नई शिक्षा नीति से मिल रही संघ साहित्य को मान्यता

मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर के पूर्व कुलाधिपति डॉ. बलवंत जानी ने संघ साहित्य की बढ़ती स्वीकार्यता पर बात की। उन्होंने कहा कि इन दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और भारतीय ज्ञान परंपरा पर काफी चर्चा हो रही है, जिसके चलते अब संघ साहित्य को मान्यता मिल रही है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली ने संघ के कार्यकर्ताओं के समर्पण की बात की। उन्होंने कहा कि संघ को ऐसे लोगों ने गढ़ा है जो रुके नहीं, टुटे नहीं, झुके नहीं और बिके नहीं।

साहित्यकारों, प्रोफेसरों और रिसर्च स्कॉलर्स ने लिया हिस्सा

उद्घाटन सत्र के बाद, कार्यक्रम का पहला सत्र आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में साहित्यकारों, प्रोफेसरों और रिसर्च स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। इन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों द्वारा लिखी गई किताबों का सार पेश किया। चर्चा के मुख्य विषय थे: राष्ट्र, भारतबोध, धर्म एवं संस्कृति, हिंदुत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कार्यकर्ता निर्माण, संघ और स्वतंत्रता आंदोलन, संघ और सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब व्यवस्था, नारीशक्ति और शिक्षा।

बड़ी संख्या में साहित्यकार और छात्र मौजूद रहे

इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के अध्यक्ष डॉ. अवनिजेश अवस्थी ने आयोजन की प्रस्तावना रखी। इस सत्र का संचालन इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के महामंत्री संजीव सिन्हा ने किया और कार्यक्रम संयोजक प्रो. ममता वालिया ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस मौके पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद् के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री मनोज कुमार, राष्ट्रीय मंत्री प्रोफेसर नीलम राठी समेत बड़ी संख्या में साहित्यकार और छात्र मौजूद रहे।