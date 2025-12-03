दोपहर एक बजे ब्लास्ट करेंगे… दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप
दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस घटना से हड़कंप मच गया। दोनों कॉलेजों में पुलिस और बम स्क्वायड की तैनाती की गई है।
दिल्ली में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेज रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। ईमेल करने वाले ने बताया कि वे दोपहर 1.15 पर ब्लास्ट करेंगे। इस मेल को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। धमकी मिलने के बाद दोनों कॉलेजों में सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया है।
मेल भेजने वाले ने दावा किया कि दोनों कॉलेज परिसरों में 3 RDX आधारित IED लगाए गए हैं, जिनमें से एक को दोपहर 1:15 बजे विस्फोट के लिए टाइम सेट किया गया है। धमकी की सूचना पर दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
दोनों कॉलेजों में छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है, जबकि पुलिस ईमेल के स्रोत और धमकी भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई है। परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
ईमेल में क्या लिखा?
धमकी भरे ईमेल में भेजने वाले ने खुद को “आदि वासुकी खान” बताया और दावा किया है कि वह एक साजिश का हिस्सा रहा है। उसने लिखा कि तमिलनाडु के एक मेथ ड्रग केस से ध्यान हटाने के लिए DMK से जुड़े लोग दिल्ली में धमाका करवाना चाहते हैं।
पाकिस्तान की ISI-समर्थित आतंकी इकाई ने कोयम्बटूर में छुपे साजिशकर्ताओं को मदद दी है। दिल्ली के दो DU कॉलेजों में विस्फोट की योजना बनाई गई है। मेल भेजने वाले ने खुद को मुखबिर बताते हुए गवाह संरक्षण की मांग करने का दावा किया। ईमेल के अनुसार, दोनों कॉलेजों को “तुरंत खाली कराने” की चेतावनी दी गई है।