दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा UGC के खिलाफ उपजा गुस्सा, छात्रों का विरोध प्रदर्शन
संक्षेप:
केंद्र सरकार के लाए नए यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर सवर्णों का उबाल बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान UGC Roll Back और यूजीसी वापस लो के नारे भी लगे।
Jan 28, 2026 02:16 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
