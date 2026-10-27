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DU की छात्रा की 6450 रुपये की ठगी की शिकायत से खुला 30 करोड़ के साइबर फ्रॉड का राज, UP से 7 दबोचे

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, वार्ता
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दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में 30 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेनदेन वाले एक साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।यह गैंग कथित तौर पर फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को मुहैया कराता था।

DU की छात्रा की 6450 रुपये की ठगी की शिकायत से खुला 30 करोड़ के साइबर फ्रॉड का राज, UP से 7 दबोचे
दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम की जांच के दौरान ग्रेटर नोएडा में 30 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

दिल्ली पुलिस ने 30 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन से जुड़े कथित साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने का आरोप है। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के मुताबिक, अब तक विभिन्न राज्यों की 27 साइबर फ्रॉड शिकायतें इस नेटवर्क से जुड़ी हैं।

यह मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज की एक छात्रा से कुर्ती खरीदने के नाम पर 6,450 रुपये की ठगी की शिकायत की जांच के दौरान सामने आया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की रहने वाली छात्रा ने इंस्टाग्राम पर 'काव्या कुर्ती हब' नामक अकाउंट का विज्ञापन देखकर 799 रुपये का ऑर्डर दिया और क्यूआर कोड के जरिये 400 रुपये एडवांस पेमेंट भी कर दिया। इसके बाद में पार्सल डिलीवरी से जुड़े होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने पासकोड के बहाने उससे कई बार भुगतान कराया। इसके बावजूद छात्रा तक उसका पार्सल नहीं पहुंचा और पैसे भी वापस नहीं मिले।

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पुलिस ने जांच के दौरान करीब 200 मोबाइल नंबरों, आईएमईआई डिटेल, बैंक ट्रांजेक्शन और फ्लिपकार्ट, जोमैटो तथा ब्लू डार्ट से मिले डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। पुलिस के अनुसार, ठगी की रकम ग्रेटर नोएडा स्थित किजेनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के केनरा बैंक खाते तक पहुंची थी।

ये सात आरोपी पकड़े गए

दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा में छापेमारी कर आदित्य मिश्रा, आयुष वर्मा, अभिषेक पाल, हिमांशु राणा, राहुल कुमार और गौरव पांडेय को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में 21 अक्टूबर को कानपुर से उदित प्रताप सिंह भदौरिया को पकड़ा गया।

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25 खातों में ठगी की रकम लेनदेन का शक

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर फर्म बनाकर चालू बैंक खाते खुलवाए। करीब 25 बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में किए जाने का शक है। इन खातों, बैंकिंग किट और सिम कार्ड को कथित तौर पर कमीशन के बदले आगे उपलब्ध कराया जाता था।

छापेमारी में क्या-क्या मिला

छापेमारी में पुलिस ने 20 मोबाइल फोन, 45 सिम कार्ड, 39 पीओएस मशीनें, 33 डेबिट कार्ड, 28 चेकबुक, 15 स्कैनर, दो लैपटॉप, पांच मुहरें, सात आधार कार्ड, पांच पैन कार्ड और बैंक खातों से जुड़े 21 दस्तावेज बरामद किए। किजेनटेक सॉल्यूशंस, एग्जीक्यूटिव एज और नेक्सकोर नाम की तीन संदिग्ध फर्मों का भी पता चला।

डीसीपी (नॉर्थ) निहारिका भट्ट ने बताया कि कार्रवाई में तकनीकी विश्लेषण और उत्तर प्रदेश तथा ग्रेटर नोएडा में समन्वित छापेमारी की गई। पुलिस जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक रिकॉर्ड की जांच कर अन्य मामलों से नेटवर्क के संबंधों का पता लगा रही है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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