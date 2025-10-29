Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi University student accuses father of attempted rape, says, Since childhood he
DU की छात्रा ने पिता पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप, दिवाली पर की हरकत; बोली- बचपन से ही...

DU की छात्रा ने पिता पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप, दिवाली पर की हरकत; बोली- बचपन से ही...

संक्षेप: छात्रा की शिकायत के अनुसार 21 अक्टूबर को जब वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए दादरी स्थित अपने माता-पिता के घर आई थी, उसी दिन शाम को उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार की वारदात करने की कोशिश की थी।

Wed, 29 Oct 2025 05:44 PMSourabh Jain भाषा, नोएडा
share Share
Follow Us on

दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने नोएडा के थाना दादरी में अपने पिता के खिलाफ बलात्कार की कोशिश करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा ने गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह से मंगलवार को मुलाकात की थी और अपनी शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उसके पिता का बर्ताव उसके साथ बचपन से ही खराब रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारी ने बताया कि अपनी शिकायत में छात्रा ने कहा कि उसके पिता बचपन में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर उसकी मां ने उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के घर मेरठ भेज दिया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि 12वीं तक की पढ़ाई उसने अपने मामा के घर पर रहकर की और अब वह दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि छात्रा की शिकायत के अनुसार 21 अक्टूबर को जब वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए दादरी स्थित अपने माता-पिता के घर आई थी, तो उसी दिन शाम को उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार की वारदात करने की कोशिश की, इस दौरान उसके शोर मचाने पर उसकी मां ने उसे बचाया था।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर थाना दादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और छात्रा के पिता की तलाश की जा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।