DU की छात्रा ने पिता पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप, दिवाली पर की हरकत; बोली- बचपन से ही...
संक्षेप: छात्रा की शिकायत के अनुसार 21 अक्टूबर को जब वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए दादरी स्थित अपने माता-पिता के घर आई थी, उसी दिन शाम को उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार की वारदात करने की कोशिश की थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने नोएडा के थाना दादरी में अपने पिता के खिलाफ बलात्कार की कोशिश करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा ने गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह से मंगलवार को मुलाकात की थी और अपनी शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उसके पिता का बर्ताव उसके साथ बचपन से ही खराब रहा है।
अधिकारी ने बताया कि अपनी शिकायत में छात्रा ने कहा कि उसके पिता बचपन में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर उसकी मां ने उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के घर मेरठ भेज दिया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि 12वीं तक की पढ़ाई उसने अपने मामा के घर पर रहकर की और अब वह दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए कर रही है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि छात्रा की शिकायत के अनुसार 21 अक्टूबर को जब वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए दादरी स्थित अपने माता-पिता के घर आई थी, तो उसी दिन शाम को उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार की वारदात करने की कोशिश की, इस दौरान उसके शोर मचाने पर उसकी मां ने उसे बचाया था।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर थाना दादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और छात्रा के पिता की तलाश की जा रही है।