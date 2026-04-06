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13 बम लगाए हैं, सिर्फ मुसलमान छात्रों को ही निकालना; डीयू के रामजस कॉलेज को उड़ाने की धमकी

Apr 06, 2026 12:07 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली में रामजस कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे लेटर में लिखा है कि 13 बम लगाए हैं, सिर्फ मुसलमान छात्रों को ही बाहर निकलने देना।

13 बम लगाए हैं, सिर्फ मुसलमान छात्रों को ही निकालना; डीयू के रामजस कॉलेज को उड़ाने की धमकी

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कॉलेज प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में दावा किया गया कि कॉलेज परिसर में 13 बम लगाए गए हैं और दोपहर तक धमाके हो सकते हैं।

ईमेल में बेहद आपत्तिजनक और सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया कि “केवल मुस्लिम छात्रों को ही बाहर निकाला जाए”, जिससे मामले ने और गंभीर रूप ले लिया। यह मेल कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा गया था और बाद में संबंधित अधिकारियों को फॉरवर्ड किया गया।

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ईमेल में क्या लिखा?

अटैच दस्तावेज में भेजे गए संदेश में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के परिवार को निशाना बनाते हुए बेहद क्रूर और हिंसक धमकियां दी गई हैं। इसमें यातना देने, हत्या करने और सार्वजनिक रूप से दहशत फैलाने जैसी बातें लिखी गई हैं। साथ ही “Order of 9 Angles (O9A)” नामक संगठन का जिक्र करते हुए चेतावनी दी गई कि “हैरान होने के लिए तैयार रहें।”

ईमेल में यह भी कहा गया कि कॉलेज में बम लगाए गए हैं और समय सीमा के भीतर कार्रवाई न होने पर बड़े हमले की आशंका जताई गई है।

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प्रशासन और पुलिस अलर्ट

धमकी मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। एहतियात के तौर पर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और बम स्क्वॉड व डॉग स्क्वॉड की मदद से सघन जांच शुरू की गई।

पुलिस के अनुसार, फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। साइबर टीम ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है और जल्द ही आरोपी की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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छात्रों में दहशत, सुरक्षा पर सवाल

इस घटना के बाद कॉलेज के छात्रों और स्टाफ में डर का माहौल है। कैंपस सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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