Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi university new tentative date sheet for semester exams criticized by teachers

डीयू की संभावित Exam डेटशीट पर भड़के शिक्षक, किस बात को लेकर आक्रोश?

दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए हाल ही में जारी की गई संभावित डेट शीट पर माहौल गर्म है। शिक्षकों ने इस डेट शीट की तीखी आलोचना की है। क्या है इस आक्रोश की वजह जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh एएनआई, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 03:18 PM
share Share
Follow Us on
डीयू की संभावित Exam डेटशीट पर भड़के शिक्षक, किस बात को लेकर आक्रोश?

दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू की ओर से हाल ही में सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए जारी की गई संभावित डेट शीट को लेकर माहौल गर्म है। शिक्षकों ने इस डेट शीट की तीखी आलोचना की है। शिक्षकों ने समय-सारिणी में बड़े ओवरलैप की ओर संकेत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षाओं के साथ शिक्षण का काम भी बाधित हो सकता है। डीयू के परीक्षा पोर्टल पर अपलोड डेट शीट के अनुसार, स्नातक सेमेस्टर परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी और अगले साल 30 जनवरी तक चलेंगी।

हालांकि, सम सेमेस्टर की कक्षाएं 2 जनवरी से शुरू होने वाली हैं। नतीजतन परीक्षाओं और नए सेमेस्टर की कक्षाओं के बीच एक महीने का ओवरलैप होने की संभावना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक मोर्चा के साथ ही विभिन्न अकादमिक परिषद सदस्यों का कहना है कि इस ओवरलैप की वजह से शिक्षण और परीक्षा दोनों कार्यों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल होगा।

डीयू की अकादमिक परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया का कहना है कि चिंता की बात है जनवरी 2026 में नियमित कक्षाएं और परीक्षाओं दोनों के एक साथ संचालित होने से एक महीने का ओवरलैप देखा जाएगा। हालांकि डीयू की ओर से इस ओवरलैप के लिए अलग-अलग शैक्षणिक कैलेंडर को ज़िम्मेदार ठहराया जा चुका है। सवाल यह उठ रहा है कि छात्र पूरे महीने एक साथ परीक्षा और कक्षाएं कैसे अटेंड कर सकते हैं?

शिक्षकों ने परीक्षाओं के दौरान ऑफलाइन कक्षाएं चलाने की व्यवहार्यता पर भी सवाल उठाए। डीयू की अकादमिक परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया ने कहा कि क्या कॉलेजों के पास एक महीने एक साथ परीक्षाएं और कक्षाएं चलाने चलाने के लिए पर्याप्त इंतजाम है?

वहीं दिल्ली शिक्षक मोर्चा (डीटीएफ) की सचिव और मिरांडा हाउस में एसोसिएट प्रोफेसर आभा देव हबीब ने कहा कि एसओएल और एनसीवेब की परीक्षाएं एक साथ होने से जगह की कमी होगी। ऐसे में कॉलेजों को ऑनलाइन कक्षाएं का विकल्प तालाशना होगा। हालांकि नियमित पाठ्यक्रमों की कक्षाएं ऑफलाइन चलती हैं। डीयू शिक्षक संघ (डूटा) कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य रुद्राशीष चक्रवर्ती ने भी इस डेट शीट की आलोचना की।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।