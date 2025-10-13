डीयू की संभावित Exam डेटशीट पर भड़के शिक्षक, किस बात को लेकर आक्रोश?
दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए हाल ही में जारी की गई संभावित डेट शीट पर माहौल गर्म है। शिक्षकों ने इस डेट शीट की तीखी आलोचना की है। क्या है इस आक्रोश की वजह जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू की ओर से हाल ही में सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए जारी की गई संभावित डेट शीट को लेकर माहौल गर्म है। शिक्षकों ने इस डेट शीट की तीखी आलोचना की है। शिक्षकों ने समय-सारिणी में बड़े ओवरलैप की ओर संकेत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षाओं के साथ शिक्षण का काम भी बाधित हो सकता है। डीयू के परीक्षा पोर्टल पर अपलोड डेट शीट के अनुसार, स्नातक सेमेस्टर परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी और अगले साल 30 जनवरी तक चलेंगी।
हालांकि, सम सेमेस्टर की कक्षाएं 2 जनवरी से शुरू होने वाली हैं। नतीजतन परीक्षाओं और नए सेमेस्टर की कक्षाओं के बीच एक महीने का ओवरलैप होने की संभावना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक मोर्चा के साथ ही विभिन्न अकादमिक परिषद सदस्यों का कहना है कि इस ओवरलैप की वजह से शिक्षण और परीक्षा दोनों कार्यों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल होगा।
डीयू की अकादमिक परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया का कहना है कि चिंता की बात है जनवरी 2026 में नियमित कक्षाएं और परीक्षाओं दोनों के एक साथ संचालित होने से एक महीने का ओवरलैप देखा जाएगा। हालांकि डीयू की ओर से इस ओवरलैप के लिए अलग-अलग शैक्षणिक कैलेंडर को ज़िम्मेदार ठहराया जा चुका है। सवाल यह उठ रहा है कि छात्र पूरे महीने एक साथ परीक्षा और कक्षाएं कैसे अटेंड कर सकते हैं?
शिक्षकों ने परीक्षाओं के दौरान ऑफलाइन कक्षाएं चलाने की व्यवहार्यता पर भी सवाल उठाए। डीयू की अकादमिक परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया ने कहा कि क्या कॉलेजों के पास एक महीने एक साथ परीक्षाएं और कक्षाएं चलाने चलाने के लिए पर्याप्त इंतजाम है?
वहीं दिल्ली शिक्षक मोर्चा (डीटीएफ) की सचिव और मिरांडा हाउस में एसोसिएट प्रोफेसर आभा देव हबीब ने कहा कि एसओएल और एनसीवेब की परीक्षाएं एक साथ होने से जगह की कमी होगी। ऐसे में कॉलेजों को ऑनलाइन कक्षाएं का विकल्प तालाशना होगा। हालांकि नियमित पाठ्यक्रमों की कक्षाएं ऑफलाइन चलती हैं। डीयू शिक्षक संघ (डूटा) कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य रुद्राशीष चक्रवर्ती ने भी इस डेट शीट की आलोचना की।