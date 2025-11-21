कैसा दिखता है Gen Z पोस्ट ऑफिस? डीयू में खोला गया, माहौल ही नहीं यहां की सुविधाएं भी बेहद खास

संक्षेप: इंडिया पोस्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में देश का दूसरा आधुनिक 'Gen Z पोस्ट ऑफिस' खोला है, जिसका डिजाइन मिरांडा हाउस की छात्राओं ने तैयार किया है, और यहाँ छात्रों को मुफ्त वाई-फाई, रियायती स्पीड पोस्ट और मुफ्त पार्सल पैकिंग जैसी कई आकर्षक और उपयोगी सुविधाएं मिलेंगी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में इंडिया पोस्ट ने एक नया और आधुनिक पोस्ट ऑफिस खोल दिया। ये Gen Z पोस्ट ऑफिस है। यह देश का दूसरा कैंपस पोस्ट ऑफिस है जो पूरी तरह युवाओं के हिसाब से तैयार किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विजन से चल रही इस योजना का मकसद पोस्ट ऑफिस को स्टूडेंट्स के लिए आकर्षक और उपयोगी जगह बनाना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्टूडेंट्स ने खुद बनाया अपना पोस्ट ऑफिस इस पोस्ट ऑफिस का पूरा लुक और डिजाइन मिरांडा हाउस की एडवर्सिटी फाइन आर्ट्स सोसाइटी की छात्राओं ने तैयार किया है। दीवारों पर रंग-बिरंगी ग्रैफिटी, युवा थीम वाले पोस्टर और आकर्षक इंटीरियर के कारण यह जगह बिल्कुल कैफे जैसी लगती है।

क्या-क्या मिलेंगा सुविधाएं? मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई

स्टूडेंट्स के लिए अलग काउंटर

मुफ्त पार्सल पैकिंग सर्विस

स्पीड पोस्ट पर खास डिस्काउंट देशभर में होगा ऐसा बदलाव यह बदलाव सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। जनवरी 2026 तक देश के 46 शिक्षण संस्थानों के पोस्ट ऑफिस को इसी तरह आधुनिक बनाया जाएगा। हाल ही में IIT दिल्ली (हौज खास) का पोस्ट ऑफिस भी इसी अंदाज में अपग्रेड किया गया था।