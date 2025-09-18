delhi university election 2025 nsui and abvp clash kirori mal college DU में चुनाव के दौरान हंगामा, किरोड़ी मल कॉलेज में तनाव, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi university election 2025 nsui and abvp clash kirori mal college

DU में चुनाव के दौरान हंगामा, किरोड़ी मल कॉलेज में तनाव

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान गुरुवार को किरोड़ी मल कॉलेज में हंगामा हो गया। कांग्रेस और भाजपा के छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 02:59 PM
share Share
Follow Us on
DU में चुनाव के दौरान हंगामा, किरोड़ी मल कॉलेज में तनाव

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान गुरुवार को किरोड़ी मल कॉलेज में हंगामा हो गया। कांग्रेस और भाजपा के छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई।

किरोड़ी मल कॉलेज में सुबह ईवीएम पर एक निशान को लेकर हंगामा हुआ। बाद में इसे बदल दिया गया। यह मामला शांत होने के बाद दोपहर में उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जब निवर्तमान डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री कैंपस में समर्थकों के साथ पहुंच गए। एबीवीपी का आरोप है कि वह कैंपस में जबरदस्ती घुसे। इस दौरान उनकी एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट भी की गई है।

वहीं, एनएसयूआई के रौनक खत्री ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में ABVP द्वारा वोट चोरी की कोशिश की गई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ईवीएम पर आर्यन मान के बैलेट पर स्याही लगाकर वोट को एक तरफ करने का प्रयास हुआ। यह केवल एक उम्मीदवार के खिलाफ साजिश नहीं, बल्कि लोकतंत्र की खुली हत्या है। एनएसयूआई इस चुनावी धांधली के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी।