DU के कॉलेजों में हर आयोजन से 72 घंटे पहले दिल्ली पुलिस को देनी होगी सूचना, CCTV कैमरे भी जरूरी

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अब कोई भी सभा, समारोह या प्रदर्शन करने से 72 घंटे पहले दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी। इसे लेकर डीयू प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीयू प्रशासन ने कॉलेजों में पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए यह निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अब कोई भी सभा, समारोह या प्रदर्शन करने से 72 घंटे पहले दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी। इसे लेकर डीयू प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीयू प्रशासन ने कॉलेजों में पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए यह निर्देश जारी किए हैं।

संपर्क अधिकारी हर समय मौजूद रहेंगे : प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक, नॉर्थ और साउथ कैंपस में ऐसे आयोजनों के संबंध में पुलिस के साथ समन्वय के लिए एक संपर्क अधिकारी (एलओ) नियुक्त किया जा सकता है।

डीयू का प्रत्येक कॉलेज, हॉस्टल, संस्थान भी आयोजनों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। संपर्क अधिकारी को कार्यक्रम के दौरान हर स्थानीय पुलिस से जरूरी ब्योरा साझा करना होगा।

इन बातों का रखना होगा ख्याल : किसी भी कॉलेज या हॉस्टल को कार्यक्रम आयोजित करने से पहले एक विस्तृत सोशल मीडिया एडवाइजरी भी जारी करनी होगी। इसमें कार्यक्रम की प्रकृति, समय, पास, यातायात व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने का मार्ग बताना होगा। कॉलेज, छात्रावास परिसर के भीतर तय कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा दल, एक एम्बुलेंस और अग्नि सुरक्षा उपायों का भी ख्याल रखना होगा।