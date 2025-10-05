मुगलिया फरमान से लेकर डिजिटल चिप्स तक; कई मायनों में खास है DU की ये लाइब्रेरी

जब 1922 में DU की स्थापना हुई थी, तो पुस्तकालय की शुरुआत काफी साधारण थी। इसने अस्थायी जगहों से 1,380 उपहार में मिली किताबों और 86 पत्रिकाओं के साथ काम करना शुरू किया था। 1933 से 1958 के बीच, यह वाइस रीगल लॉज के एक बॉलरूम में रहा था।

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) का केंद्रीय पुस्तकालय, जो 1922 से परिसर का बौद्धिक केंद्र रहा है, अब एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कभी यह सिर्फ 700 सीटों वाला एक छोटा हॉल हुआ करता था, लेकिन अब इसका बड़ा विस्तार हो रहा है, जिससे इसकी बैठने की क्षमता बढ़कर लगभग 3,400 हो जाएगी, लेकिन यह बदलाव सिर्फ ईंटों और गारे (भवन निर्माण) से कहीं ज्यादा है। इसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी की पांडुलिपियां, कई भाषाओं की किताबें, और सबसे दुर्लभ खजाने, मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से जारी किए गए तीन असली फरमान शामिल हैं।

इतिहास में चलते हैं जब 1922 में DU की स्थापना हुई थी, तो पुस्तकालय की शुरुआत काफी साधारण थी। इसने अस्थायी जगहों से 1,380 उपहार में मिली किताबों और 86 पत्रिकाओं के साथ काम करना शुरू किया था। 1933 से 1958 के बीच, यह वाइस रीगल लॉज के एक बॉलरूम में रहा और अंत में 1958 में वर्तमान केंद्रीय पुस्तकालय भवन में चला गया, जो विश्वविद्यालय के कला संकाय (Faculty of Arts) और कानून संकाय (Faculty of Law) के बीच स्थित है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन राजेश सिंह ने बताया, "1933 से 1958 के बीच, पुस्तकालय वाइस रीगल लॉज में कन्वेंशन सेंटर में था, जो कभी एक बॉलरूम हुआ करता था। उसके बाद, पुस्तकालय आखिरकार 1958 में केंद्रीय पुस्तकालय भवन में स्थानांतरित हो गया।"

डीयू की ये लाइब्रेरी क्यों खास? 1,500 से भी कम किताबों के साधारण से शुरुआत से लेकर आज इसकी अलमारियों पर 6,50,000 से अधिक किताबें हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन राजेश सिंह ने कहा, "किताबों के ढेर-पर-ढेर यह पुस्तकालय यादों, ज्ञान और पुरानी यादों (नॉस्टैल्जिया) का भंडार जैसा महसूस होता है।" इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक हैं बर्मा टीक की बनी हुई किताबों की अलमारियां। इन्हें मॉरिस ग्वेयर ने दान किया था, जो 1938 से 1952 तक डीयू के कुलपति (Vice-Chancellor) और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) थे। इन अलमारियों में अब 27,000 से अधिक थीसिस (शोध प्रबंध) रखी हैं। इसकी शुरुआत 1958 में जमा की गई पहली थीसिस से हुई थी, जिसका शीर्षक था "भागवत पुराण का एक आलोचनात्मक अध्ययन (A Critical Study of Bhagavata Purana)"।

ऊपर की मंजिल पर दुर्लभ पुस्तकों का कमरा (rare book room) है, जो छिपे हुए खजानों की तलाश में आए विद्वानों को अपनी ओर खींचता है। इस संग्रह में मुगल युग के शाही आदेश भी शामिल हैं। सिंह ने बताया, "इस संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण हैं औरंगजेब की ओर से जारी किए गए तीन असली फरमान। यह दस्तावेज जिस वर्ष जारी हुआ था, वह था एएच 1087।"

औरंगजेब के तीन फरमान पुस्तकालय में औरंगजेब की ओर से 1676 ईस्वी (एएच 1087) में जारी किए गए तीन असली फरमान हैं। इनके अलावा, यहां जॉर्ज मेरेडिथ की कविताएं (George Meredith’s Poems, 1808), एडब्ल्यू किंगलेक की ईओथेन (AW Kinglake’s Eothen, 1863), 18वीं और 19वीं शताब्दी की तिब्बती पांडुलिपियां (Tibetan manuscripts), और 750 ईस्वी तक के पुराने भारत के नक्शे भी मौजूद हैं। दशकों से, पुस्तकालय के पीछे की जमीन विस्तार के लिए आरक्षित थी। अब वह योजना साकार हो रही है। सिंह ने बताया, "तीन नई विंग (खंड) बनाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक चार-मंजिला ब्लॉक है। इससे पुस्तकालय का क्षेत्रफल 4,775 वर्ग मीटर से बढ़कर 18,525 वर्ग मीटर हो जाएगा।" ₹110 करोड़ की इस आधुनिकीकरण योजना में बायोमेट्रिक गेट्स और मेटालिक चिप्स लगी हुई किताबें शामिल हैं। इन किताबों को जारी करने से पहले डिमैग्नेटाइज (विचुम्बकित) करना होगा, जिससे अनाधिकृत निष्कासन (चोरी) को रोका जा सके। राजेश सिंह ने समझाया कि विस्तार के पहले चरण का काम इस साल फरवरी में शुरू हुआ था, और दिसंबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

राजेश सिंह ने आगे बताया कि डिजिटलीकरण (Digitalisation) भी एक और प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, "पुस्तकालय में पुराने ज्ञान का एक अनंत भंडार है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे संरक्षित किया जाए। हम पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटलीकरण की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके और सुलभ बनाया जा सके।" केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली (DULS) का केंद्र भी है, जो पूरे परिसर में 34 पुस्तकालयों का नेटवर्क है। सिंह ने कहा, "ये सब मिलकर छात्रों को 17.5 लाख (1.75 मिलियन) किताबों तक पहुंच प्रदान करते हैं—जो देश के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है, यह इसे देश में उपलब्ध सबसे बड़े पुस्तकालय संसाधनों में से एक बनाता है।"

एक डीयू ई-लाइब्रेरी पोर्टल के माध्यम से, छात्रों के पास अब पूरे सिस्टम के सभी संसाधनों तक पहुंच है। सिंह ने कहा, "एक बार पंजीकरण (रजिस्टर) हो जाने के बाद, कोई भी छात्र सभी पुस्तकालयों में डिजिटल और भौतिक दोनों तरह के संसाधनों का उपयोग कर सकता है।" समावेशन (Inclusivity) पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ब्रेल लाइब्रेरी को और अधिक संसाधनों के साथ अपग्रेड किया जा रहा है ताकि दृष्टिबाधित छात्रों को बेहतर सेवा दी जा सके।