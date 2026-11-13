DU के पीएचडी छात्र का रजिस्ट्रेशन रद्द, तीन साल तक कैंपस परिसर में घुसने पर रोक; क्या था कसूर?
जांच समिति से मिली रिपोर्ट के आधार पर विवि प्रशासन ने स्कॉलर के यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश करने पर तीन साल की रोक लगा दी। इस दौरान वह ना तो दिल्ली विश्वविद्यालय या उससे जुड़े कॉलेजों में दाखिला ले सकेगा और न ही किसी परीक्षा में शामिल हो सकता है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक रिसर्च स्कॉलर का PhD रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है और साथ ही तीन साल के लिए उसके यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने पर भी रोक लगा दी है। इस छात्र पर एक फैकल्टी मेंबर के साथ मारपीट करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप था। जिसके बाद हुई जांच के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह ऐक्शन लिया। इस बारे में यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया, जिसमें इस स्कॉलर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई।
प्रॉक्टर कार्यालय के आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह मामला 17 अगस्त की एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि उस दिन आरोपी छात्र ने लॉ सेंटर-II के प्रवेश द्वार के पास एक वरिष्ठ प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की थी। इस घटना के बाद फैकल्टी मेंबर ने उसी दिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास इस बारे में लिखित शिकायत दर्ज करा दी थी।
शिकायत मिलने के बाद डीयू प्रशासन ने दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, कानून और अध्यादेश के अध्यादेश XV-B के तहत ऐक्शन लेते हुए आरोपी स्कॉलर को तुरंत सस्पेंड कर दिया था और साथ ही उसके कैंपस में आने पर भी अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके साथ ही विवि प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन भी कर दिया था।
मामले की जांच शुरू करते हुए जांच समिति ने CCTV फुटेज, दस्तावेजी सबूत, मेडिको-लीगल रिपोर्ट और लॉ फैकल्टी के डीन के बयानों की समीक्षा की। इस दौरान आरोपी रिसर्च स्कॉलर ने जांच में समिति का बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। आरोप के अनुसार समिति को भेजे गए एक ईमेल में भी उसने अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और प्रशासन द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं दिया।
जिसके बाद जांच समिति से मिली रिपोर्ट के आधार पर विवि प्रशासन ने स्कॉलर के यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश करने पर तीन साल की रोक लगा दी। इस दौरान वह ना तो दिल्ली विश्वविद्यालय या उससे जुड़े कॉलेजों में दाखिला ले सकेगा और न ही किसी परीक्षा में शामिल हो सकता है।
आरोपी स्कॉलर के खिलाफ ऐक्शन के बारे में जारी आदेश में प्रॉक्टर ने बताया कि समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और शैक्षणिक माहौल में अनुशासन, सुरक्षा तथा मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने स्वतंत्र जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस दौरान विश्वविद्यालय ने आरोपी स्कॉलर के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की है..
1. पीएच.डी. (Ph.D.) पंजीकरण रद्द करना: शुभम सिंह का पीएच.डी. पंजीकरण रद्द किया जाता है।
2. परिसर में प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध: आरोपी स्कॉलर के दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर तीन वर्ष की अवधि के लिए स्थायी प्रतिबंध लगाया जाता है।
3. प्रवेश और परीक्षाओं से वंचित करना: आरोपी को तीन वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय या इसके कॉलेजों में प्रवेश लेने और किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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