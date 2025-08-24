Delhi University banned outside vehicles entry in North Campus before DUSU elections डूसू चुनाव से पहले बढ़ी सख्ती, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (डूसू) चुनाव को लेकर प्रशासन ने कैंपस में सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव में किसी भी तरह की अराजकता रोकने के लिए कैंपस में बाहरी गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। अभिनव उपाध्यायSun, 24 Aug 2025 07:45 AM
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (डूसू) चुनाव को लेकर प्रशासन ने कैंपस में सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव में किसी भी तरह की अराजकता रोकने के लिए कैंपस में बाहरी गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पुलिस इसे लेकर लगातार निगरानी कर रही है और अब तक 40 गाड़ियों के चालान काटे जा चुके हैं, जबकि सात गाड़ियां जब्त की गई हैं। जिन गाड़ियों पर काले शीशे थे, उनकी फिल्में मौके पर ही उतार दी गईं। डीयू के नव नियुक्त प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने साफ कहा है कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण हों, इसके लिए डीयू कटिबद्ध है और नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

तीन कमेटियां कर रहीं निगरानी: प्रशासन ने तीन कमेटियां बनाई हैं। पेट्रोलिंग कमेटी में 15 सदस्य, ग्रीन कैंपस कमेटी में आठ और एंटी-डिफेसमेंट कमेटी में 14 सदस्य शामिल हैं। इनकी जिम्मेदारी कैंपस में अनुशासन बनाए रखना, गाड़ियों पर निगरानी रखना और पोस्टरों से होने वाले गंदगी व अवैध चिपकाव को रोकना है। बिना नंबर वाली गाड़ियों पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है।

कई कॉलेजों में नहीं बनी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी

डीयू प्रॉक्टर ने बताया कि कॉलेजों के दौरे में सामने आया कि कई जगह अभी तक वॉल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बनाई गई है। नियमों के अनुसार, हर कॉलेज को डूसू और कॉलेज स्तर के चुनाव के लिए अलग-अलग वॉल बनानी होती है, जिस पर छात्र हस्तनिर्मित पोस्टर चिपका सकें। प्रशासन ने कॉलेजों को तुरंत यह दीवारें तैयार करने का निर्देश दिया है। डीयू की अपनी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी भी पूरी तरह साफ कर दी गई है ताकि केवल हस्तनिर्मित पोस्टर ही चिपकाए जा सकें।