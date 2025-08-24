डूसू चुनाव से पहले बढ़ी सख्ती, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (डूसू) चुनाव को लेकर प्रशासन ने कैंपस में सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव में किसी भी तरह की अराजकता रोकने के लिए कैंपस में बाहरी गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (डूसू) चुनाव को लेकर प्रशासन ने कैंपस में सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव में किसी भी तरह की अराजकता रोकने के लिए कैंपस में बाहरी गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पुलिस इसे लेकर लगातार निगरानी कर रही है और अब तक 40 गाड़ियों के चालान काटे जा चुके हैं, जबकि सात गाड़ियां जब्त की गई हैं। जिन गाड़ियों पर काले शीशे थे, उनकी फिल्में मौके पर ही उतार दी गईं। डीयू के नव नियुक्त प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने साफ कहा है कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण हों, इसके लिए डीयू कटिबद्ध है और नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

तीन कमेटियां कर रहीं निगरानी: प्रशासन ने तीन कमेटियां बनाई हैं। पेट्रोलिंग कमेटी में 15 सदस्य, ग्रीन कैंपस कमेटी में आठ और एंटी-डिफेसमेंट कमेटी में 14 सदस्य शामिल हैं। इनकी जिम्मेदारी कैंपस में अनुशासन बनाए रखना, गाड़ियों पर निगरानी रखना और पोस्टरों से होने वाले गंदगी व अवैध चिपकाव को रोकना है। बिना नंबर वाली गाड़ियों पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है।