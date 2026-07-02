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काम की बात: दिल्ली की अवैध कॉलोनी वालों को मालिकाना हक के लिए आखिरी मौका, क्या अंतिम डेट?

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने अवैध कॉलोनियों में अपनी संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख तय की है। अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली की अवैध कॉलोनी वालों को मालिकाना हक के लिए आखिरी मौका, क्या अंतिम डेट?

दिल्ली सरकार ने अवैध कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक के लिए यानी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और सरकारी कागज पाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की है। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। बता दें कि सरकारी जमीन पर बने मकानों के लिए हस्तांतरण पत्र जारी किए जाते हैं। एमसीडी से नियमितीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं।

1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला

दरअसल, केंद्र ने दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को मंजूर नक्शा योजना की जरूरत के बिना ‘जैसी हैं, वैसी ही’ के तहत नियमित करने का फैसला किया है। इसके लिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।

आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी संपत्ति हस्तांतरण विलेख और प्राधिकार पर्ची पाने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की है। इस तारीख के बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा।

1,511 अनधिकृत कॉलोनियों से महज 2,000 आवेदन

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राजस्व विभाग को इन दस्तावेजों को जारी करने के लिए 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से महज 2,000 आवेदन ही मिले हैं।

पीएम-उदय योजना के तहत दिए जा रहे मालिकाना हक

बुधवार को सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पीएम-उदय योजना (प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना) के तहत दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने संपत्ति हस्तांतरण विलेख और प्राधिकार पर्ची पाने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2026 तय की है।

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सरकारी जारी करती है दस्तावेज

गौरतलब है कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने मकानों के लिए हस्तांतरण विलेख जारी किए जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि अमुक प्रॉपर्टी किस शख्स की है। वहीं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर बने मकानों के लिए आधिकारिक पर्ची जारी की जाती है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से नियमितीकरण प्रमाण-पत्र पाने के लिए ये कागजात जरूरी हैं। ऐसे में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक पाने के लिए 31 अक्टूबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।

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नरेला में सफाई के लिए 56 वाहनों को हरी झंडी

इस बीच एमसीडी मेयर प्रवेश वाही ने बुधवार को नरेला जोन में सफाई को लेकर 56 अतिरिक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 32 ऑटो टिप्पर,16 हाइवा ट्रक एवं 8 जेसीबी शामिल हैं। मेयर ने कहा कि रोहिणी जोन, शाहदरा उत्तरी जोन और शाहदरा दक्षिण जोन के साथ नरेला जोन को मिलाकर अब तक चार जोन में सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त वाहनों को शामिल किया जा चुका है। जल्द ही बाकी क्षेत्रों में अतिरिक्त वाहन शामिल होंगे।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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