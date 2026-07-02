काम की बात: दिल्ली की अवैध कॉलोनी वालों को मालिकाना हक के लिए आखिरी मौका, क्या अंतिम डेट?
दिल्ली सरकार ने अवैध कॉलोनियों में अपनी संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख तय की है। अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली सरकार ने अवैध कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक के लिए यानी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और सरकारी कागज पाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की है। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। बता दें कि सरकारी जमीन पर बने मकानों के लिए हस्तांतरण पत्र जारी किए जाते हैं। एमसीडी से नियमितीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं।
1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला
दरअसल, केंद्र ने दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को मंजूर नक्शा योजना की जरूरत के बिना ‘जैसी हैं, वैसी ही’ के तहत नियमित करने का फैसला किया है। इसके लिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।
आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी संपत्ति हस्तांतरण विलेख और प्राधिकार पर्ची पाने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की है। इस तारीख के बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा।
1,511 अनधिकृत कॉलोनियों से महज 2,000 आवेदन
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राजस्व विभाग को इन दस्तावेजों को जारी करने के लिए 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से महज 2,000 आवेदन ही मिले हैं।
पीएम-उदय योजना के तहत दिए जा रहे मालिकाना हक
बुधवार को सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पीएम-उदय योजना (प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना) के तहत दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने संपत्ति हस्तांतरण विलेख और प्राधिकार पर्ची पाने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2026 तय की है।
सरकारी जारी करती है दस्तावेज
गौरतलब है कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने मकानों के लिए हस्तांतरण विलेख जारी किए जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि अमुक प्रॉपर्टी किस शख्स की है। वहीं अनधिकृत कॉलोनियों में निजी जमीन पर बने मकानों के लिए आधिकारिक पर्ची जारी की जाती है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से नियमितीकरण प्रमाण-पत्र पाने के लिए ये कागजात जरूरी हैं। ऐसे में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक पाने के लिए 31 अक्टूबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।
नरेला में सफाई के लिए 56 वाहनों को हरी झंडी
इस बीच एमसीडी मेयर प्रवेश वाही ने बुधवार को नरेला जोन में सफाई को लेकर 56 अतिरिक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 32 ऑटो टिप्पर,16 हाइवा ट्रक एवं 8 जेसीबी शामिल हैं। मेयर ने कहा कि रोहिणी जोन, शाहदरा उत्तरी जोन और शाहदरा दक्षिण जोन के साथ नरेला जोन को मिलाकर अब तक चार जोन में सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त वाहनों को शामिल किया जा चुका है। जल्द ही बाकी क्षेत्रों में अतिरिक्त वाहन शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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