दिल्ली में रास्ता बदल महिला को सुनसान जगह ले गया उबर स्कूटी राइडर, छेड़छाड़ कर पैसे-बैग लूटा

संक्षेप: पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में उबर बाइक टैक्सी चालक द्वारा महिला यात्री से कथित तौर पर सुनसान जगह ले जाकर छेड़छाड़ और लूटपाट की वारदात सामने आई है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में उबर बाइक टैक्सी चालक द्वारा महिला यात्री से कथित तौर पर सुनसान जगह ले जाकर छेड़छाड़ और लूटपाट की वारदात सामने आई है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 28 वर्षीय अजय रायल के रूप में हुई है।

डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर राइड के दौरान रास्ता बदलकर युवती को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके बाद आरोपी नकदी और बैग लूटकर फरार हो गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने वारदात के लिए योजनाबद्ध तरीके से कंपनी में रजिस्टर्ड वाहन की जगह दूसरी स्कूटी का इस्तेमाल किया था।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हुई स्कूटी भी बरामद कर ली है। आरोपी अजय रायल पांडव नगर के गणेश नगर के डी-ब्लॉक का रहने वाला है और 12वीं पास है। वह पिछले कुछ समय से उबर स्कूटी राइडर के रूप में काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर को पीड़िता उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आनंद विहार आईएसबीटी पहुंची थी। वहां से उसने खोड़ा कॉलोनी जाने के लिए उबर बाइक बुक की थी। आरोपी स्कूटी लेकर आया और रास्ता बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के पास एक सुनसान जगह पर रुक गया। वहां उसने युवती से छेड़छाड़ की। पीड़िता ने शोर मचाया तो आसपास की झुग्गियों से लोग वहां इकट्ठे होने लगे, जिससे घबराकर आरोपी पीड़िता का बैग और पांच हजार रुपये लूटकर फरार हो गया।

युवती ने किसी तरह अपना मोबाइल सुरक्षित रखा और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान करने के बाद स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य मामलों में संलिप्तता की जांच कर रही है।

यात्री बरतें सावधानी ● राइड शुरू करने से पहले वाहन का नंबर और ड्राइवर की फोटो का ऐप से मिलान करें

● सुनसान या अपरिचित रास्तों पर रात के समय यात्रा से बचें

● स्कूटी या बाइक पर बैठते समय बैग और मोबाइल फोन अपने नियंत्रण में रखें

● अनजान को निजी जानकारी, पता या संपर्क नंबर न दें

● राइड खत्म होने पर रेटिंग और फीडबैक अवश्य दें ताकि संदिग्ध गतिविधियों का रिकॉर्ड बने

यहां शिकायत दर्ज कराएं ● कोई भी घटना होने पर तुरंत 100 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

● नजदीकी पुलिस थाने या महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराएं

● उबर ऐप में सहायता सेक्शन में रिपोर्ट करें

● दिल्ली महिला आयोग (181) या राष्ट्रीय महिला आयोग (1091) पर शिकायत दर्ज करें