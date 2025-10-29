Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi uber rider woman passenger woman passenger robbery patparganj
दिल्ली में रास्ता बदल महिला को सुनसान जगह ले गया उबर स्कूटी राइडर, छेड़छाड़ कर पैसे-बैग लूटा

दिल्ली में रास्ता बदल महिला को सुनसान जगह ले गया उबर स्कूटी राइडर, छेड़छाड़ कर पैसे-बैग लूटा

संक्षेप: पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में उबर बाइक टैक्सी चालक द्वारा महिला यात्री से कथित तौर पर सुनसान जगह ले जाकर छेड़छाड़ और लूटपाट की वारदात सामने आई है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।  

Wed, 29 Oct 2025 09:31 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में उबर बाइक टैक्सी चालक द्वारा महिला यात्री से कथित तौर पर सुनसान जगह ले जाकर छेड़छाड़ और लूटपाट की वारदात सामने आई है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 28 वर्षीय अजय रायल के रूप में हुई है।

डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर राइड के दौरान रास्ता बदलकर युवती को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके बाद आरोपी नकदी और बैग लूटकर फरार हो गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने वारदात के लिए योजनाबद्ध तरीके से कंपनी में रजिस्टर्ड वाहन की जगह दूसरी स्कूटी का इस्तेमाल किया था।

ये भी पढ़ें:Ola-Uber सहित सभी कैब ड्राइवरों का होगा सत्यापन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का फरमान

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हुई स्कूटी भी बरामद कर ली है। आरोपी अजय रायल पांडव नगर के गणेश नगर के डी-ब्लॉक का रहने वाला है और 12वीं पास है। वह पिछले कुछ समय से उबर स्कूटी राइडर के रूप में काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर को पीड़िता उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आनंद विहार आईएसबीटी पहुंची थी। वहां से उसने खोड़ा कॉलोनी जाने के लिए उबर बाइक बुक की थी। आरोपी स्कूटी लेकर आया और रास्ता बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के पास एक सुनसान जगह पर रुक गया। वहां उसने युवती से छेड़छाड़ की। पीड़िता ने शोर मचाया तो आसपास की झुग्गियों से लोग वहां इकट्ठे होने लगे, जिससे घबराकर आरोपी पीड़िता का बैग और पांच हजार रुपये लूटकर फरार हो गया।

युवती ने किसी तरह अपना मोबाइल सुरक्षित रखा और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान करने के बाद स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य मामलों में संलिप्तता की जांच कर रही है।

यात्री बरतें सावधानी

● राइड शुरू करने से पहले वाहन का नंबर और ड्राइवर की फोटो का ऐप से मिलान करें

● सुनसान या अपरिचित रास्तों पर रात के समय यात्रा से बचें

● स्कूटी या बाइक पर बैठते समय बैग और मोबाइल फोन अपने नियंत्रण में रखें

● अनजान को निजी जानकारी, पता या संपर्क नंबर न दें

● राइड खत्म होने पर रेटिंग और फीडबैक अवश्य दें ताकि संदिग्ध गतिविधियों का रिकॉर्ड बने

यहां शिकायत दर्ज कराएं

● कोई भी घटना होने पर तुरंत 100 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

● नजदीकी पुलिस थाने या महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराएं

● उबर ऐप में सहायता सेक्शन में रिपोर्ट करें

● दिल्ली महिला आयोग (181) या राष्ट्रीय महिला आयोग (1091) पर शिकायत दर्ज करें

● अगर कोई सबूत (सीसीटीवी, चैट, कॉल रिकॉर्ड) है तो उसे सुरक्षित रखें और पुलिस को सौंपें

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।