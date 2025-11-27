Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi uber driver assaulted ngo founder bharti chaturvedi suspended
दिल्ली में महिला सुरक्षा पर सवाल, उबर ड्राइवर ने NGO फाउंडर का मरोड़ा हाथ, हुआ सस्पेंड

संक्षेप:

दिल्ली में पर्यावरण एनजीओ की फाउंडर भारती चतुर्वेदी के साथ उबर कैब ड्राइवर ने बदसलूकी और मारपीट की, जब उन्होंने गलत लोकेशन पिन पर उतरने से मना किया। पीड़िता की शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।

Thu, 27 Nov 2025 08:47 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा फिर सवालों के घेरे में आ गई है। रविवार को एक पर्यावरण एनजीओ की फाउंडर महिला के साथ उबर कैब ड्राइवर ने जो सुलूक किया, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीड़िता कोई आम महिला नहीं, बल्कि मशहूर पर्यावरण एनजीओ ‘चिंतन’ की संस्थापक भारती चतुर्वेदी हैं।

गलत पिन से शुरू हुआ विवाद

भारती वसंत विहार से सरवोदया एनक्लेव स्थित डॉक्टर के क्लिनिक जा रही थीं। उबर का लोकेशन पिन गलती से एसेक्स फार्म्स के पास रुक गया। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आगे चलें और सही जगह पर छोड़ें। ड्राइवर पहले तो मान गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका व्यवहार बदल गया। वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा।

गाड़ी रोकने से इनकार, स्पीड बढ़ाई

जब भारती ने गाड़ी रोकने को कहा, तो ड्राइवर ने मना कर दिया और रफ्तार बढ़ा दी। वह बार-बार यही दोहराता रहा कि वह सिर्फ पिन वाली जगह पर ही छोड़ेगा। महिला के समझाने पर भी उसने गाड़ी मालवीय नगर की तरफ मोड़ दी और डीसीपी ऑफिस के पास से गुजर गया।

दरवाजा खोला तो हाथ मरोड़ दिया

खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए भारती ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। यह ट्रिक उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा कार्यशाला में सीखी थी। लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की बजाय पीछे मुड़कर उनका हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया।

पुलिस हेल्पलाइन ने भी नहीं सुनी

घटना के दौरान भारती ने 100 नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पीसीआर नंबर भी उपलब्ध नहीं था। सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी गुजरी। उन्होंने हाथ हिलाकर रोका, लेकिन वाहन धीमा होने के बाद डीसीपी ऑफिस में चला गया। किसी ने रुककर मदद नहीं की।

सोशल मीडिया पर सुनाई आपबीती, उबर ने एक्शन लिया

सोशल मीडिया पर भारती ने पूरी घटना लिखी और दिल्ली पुलिस को टैग किया। मंगलवार को उबर ने पुष्टि की कि ड्राइवर को प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। कंपनी ने कहा, 'यह व्यवहार हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस का गंभीर उल्लंघन है।'

पुलिस ने अभी तक भारती से संपर्क नहीं किया है। उनका कहना है कि औपचारिक शिकायत मिलने पर FIR दर्ज की जाएगी। हेल्पलाइन के जवाब न देने के सवाल पर पुलिस ने कोई टिप्पणी नहीं की।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
