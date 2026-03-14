छेड़छाड की, जान से मारने की दी धमकी; दिल्ली में उबर बाइक पर महिला से बदसलूकी
दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार रात उबर बाइक से सफर कर रही एक महिला के साथ ड्राइवर के छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। केएनकाटजू मार्ग थाने में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार रात उबर बाइक से सफर कर रही एक महिला के साथ ड्राइवर के छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। केएनकाटजू मार्ग थाने में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता एक कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती है। पीड़िता ने मीटिंग में जाने के लिए दोपहर को रोहिणी सेक्टर-15 से पीतमपुरा के एमपी ब्लॉक मार्केट जाने के लिए उबर बाइक बुक की थी। मोबाइल ऐप पर ड्राइवर का नाम सचिन दिखाई दे रहा था। पीड़िता का आरोप है कि बाइक पर बैठने के कुछ ही देर बाद चालक महिला को गलत तरीके से छूने लगा।
विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी
जब महिला ने चालक की हरकतों का विरोध किया तो आरोपी आक्रामक हो गया। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और जानबूझकर गलत तरीके से बाइक चलाने लगा। घबराहट में जब पीड़िता ने बाइक रोकने को कहा तो आरोपी ने उसे शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी।
रास्ता भटकते ही कूदने की धमकी दी
शिकायत के अनुसार आरोपी चालक निर्धारित रास्ते को छोड़कर सुनसान दिशा में जाने लगा। अनहोनी की आशंका को देखते हुए महिला ने बहादुरी दिखाई और जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने चलती बाइक से कूदने की चेतावनी दी, जिससे आरोपी घबरा गया। वह पीड़िता को पीतमपुरा के एफ-यू ब्लॉक स्थित सर्वोदय विद्यालय के पास छोड़कर मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी थोड़ी देर बाद लौटकर आया और धमकी देकर चला गया। पुलिस फिलहाल ऐप के डेटा और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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