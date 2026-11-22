गर्भवती पत्नी का घोंटा गला तो दूसरी को बाजार में चाकू से गोदा; दिल्ली में 2 महिलाओं की हत्या
दिल्ली में महिलाओं की हत्या के दो सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। दोनों ही घटनाओं में हत्या का आरोप महिलाओं के पतियों पर लगा है। मंगोलपुरी में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी।
दिल्ली में महिलाओं की हत्या के दो सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। दोनों ही घटनाओं में हत्या का आरोप महिलाओं के पतियों पर लगा है। मंगोलपुरी में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं, निहाल विहार में सब्जी खरीदने बाजार गई महिला पर उसके अलग रह रहे पति ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों महिलाओं की गुरुवार को हत्या की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जमशेदपुर से दिल्ली आया था पति, विवाद के बाद पत्नी की हत्या
पहली घटना मंगोलपुरी इलाके की है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपनी गर्भवती पत्नी को वापस अपने साथ ले जाने के लिए जमशेदपुर से दिल्ली आया था। दोनों मंगोलपुरी स्थित एक फ्लैट में रह रहे थे। इसी दौरान गुरुवार को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी कोमल का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। हालांकि, बाद में वह खुद पुलिस थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। आरोपी के खुलासे के आधार पर पुलिस की एक टीम दंपती के फ्लैट पर पहुंची। वहां कोमल का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
तीन साल से अलग रह रहे थे पति-पत्नी, बाजार में चाकू से हमला
हत्या की दूसरी वारदात निहाल विहार इलाके में हुई। यहां एक महिला गुरुवार को सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई थी। इसी दौरान उसके अलग रह रहे पति ने कथित तौर पर उसे देख लिया और चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने महिला पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
पुलिस के मुताबिक, महिला और उसका पति पिछले तीन साल से अलग रह रहे थे। दोनों का एक बच्चा भी है, जो महिला के साथ रहता था। हमले के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया, जबकि घटना के दौरान कथित तौर पर उसके साथ मौजूद एक दोस्त फरार हो गया।
दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी
पुलिस ने दोनों घटनाओं में हत्या के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगोलपुरी मामले में आरोपी के बयान के आधार पर महिला का शव बरामद किया गया, जबकि निहाल विहार में आरोपी को घटनास्थल से ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस दोनों वारदातों से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें