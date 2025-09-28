delhi two schools gets bomb threat mail today later turned hoax know all details छुट्टी के दिन दिल्ली की दो स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी, जांच में क्या मिला?, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi two schools gets bomb threat mail today later turned hoax know all details

छुट्टी के दिन दिल्ली की दो स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी, जांच में क्या मिला?

यह ताजा धमकी ऐसे समय में आई है जब एक हफ्ते पहले ही शहर भर के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जिससे छात्रों, शिक्षकों और सुरक्षा टीमों के बीच दहशत फैल गई थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSun, 28 Sep 2025 03:47 PM
रविवार को फिर एक बार दिल्ली की दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि पहले की ही तरह ये भी अफवाह ही साबित हुई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि जिन स्कूलों को यह धमकी मिली थी, वे द्वारका में सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास एक सर्वोदय विद्यालय थे।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "पुलिस की टीमें, अग्निशमन कर्मी और बम निरोधक दस्ता तुरंत प्रभावित स्कूलों में भेजे गए ताकि ठीक से तलाशी अभियान चलाया जा सके। हालांकि, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।" यह ताजा धमकी ऐसे समय में आई है जब एक हफ्ते पहले ही शहर भर के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जिससे छात्रों, शिक्षकों और सुरक्षा टीमों के बीच दहशत फैल गई थी।

हालांकि, दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य एजेंसियों की टीमों की ओर से घंटों तलाशी और स्कूलों को खाली कराने के बाद, पिछले शनिवार को उस धमकी को भी झूठा घोषित कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने तब बताया था कि बम की धमकी वाला वह ईमेल कुल 489 ईमेल पतों पर भेजा गया था, जिनमें से लगभग 100 पते दोहराए गए थे।

स्कूलों के अलावा आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस ने बताया कि रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।