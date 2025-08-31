दिल्ली के इस इलाके में 248 ग्राम कोकीन के साथ पकड़े गए दो विदेशी, पासपोर्ट-वीजा भी जब्त

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 अगस्त को उत्तम नगर के ओम विहार में एक जगह पर छापा मारा और एंड्रयू को 135 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से जाली पासपोर्ट और वीजा भी जब्त किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर से दो नाइजीरियाई नागरिकों को 248 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी चुक्वु एंड्रयू (48) और कोने पियस डैनियल (43) नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस के रहने वाले हैं और उन पर देश में तय समय से ज्यादा रुकने का भी आरोप है। पुलिस ने दोनों के पास से जाली पासपोर्ट और वीजा भी जब्त किए हैं। आरोप है कि ये दोनों द्वारका और उत्तम नगर में छात्रों और अमीर लोगों को निशाना बनाते थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 अगस्त को उत्तम नगर के ओम विहार में एक जगह पर छापा मारा और एंड्रयू को 135 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। अधिकारी ने कहा, "पूछताछ के दौरान, एंड्रयू ने बताया कि वह 2009 में भारत आया था और वीजा खत्म होने के बाद भी यहीं रुका रहा। उसे एक दूसरे नाइजीरियाई नागरिक 'सेंट' ने नशीले पदार्थों के व्यापार में लाया था, जिसे छह महीने पहले वापस भेज दिया गया था।"