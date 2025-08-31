delhi two Nigerians arrested and caught with 248 gm cocaine passport visa also seized दिल्ली के इस इलाके में 248 ग्राम कोकीन के साथ पकड़े गए दो विदेशी, पासपोर्ट-वीजा भी जब्त, Ncr Hindi News - Hindustan
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 अगस्त को उत्तम नगर के ओम विहार में एक जगह पर छापा मारा और एंड्रयू को 135 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से जाली पासपोर्ट और वीजा भी जब्त किए हैं।

Utkarsh Gaharwar दिल्ली, पीटीआईSun, 31 Aug 2025 04:39 PM
दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर से दो नाइजीरियाई नागरिकों को 248 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी चुक्वु एंड्रयू (48) और कोने पियस डैनियल (43) नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस के रहने वाले हैं और उन पर देश में तय समय से ज्यादा रुकने का भी आरोप है। पुलिस ने दोनों के पास से जाली पासपोर्ट और वीजा भी जब्त किए हैं। आरोप है कि ये दोनों द्वारका और उत्तम नगर में छात्रों और अमीर लोगों को निशाना बनाते थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 अगस्त को उत्तम नगर के ओम विहार में एक जगह पर छापा मारा और एंड्रयू को 135 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। अधिकारी ने कहा, "पूछताछ के दौरान, एंड्रयू ने बताया कि वह 2009 में भारत आया था और वीजा खत्म होने के बाद भी यहीं रुका रहा। उसे एक दूसरे नाइजीरियाई नागरिक 'सेंट' ने नशीले पदार्थों के व्यापार में लाया था, जिसे छह महीने पहले वापस भेज दिया गया था।"

अधिकारी ने बताया कि एंड्रयू की जानकारी के आधार पर पुलिस ने 27 अगस्त को ओम विहार से डैनियल को गिरफ्तार किया, जहां वह कोकीन देने आया था। पुलिस ने उसके पास से 113 ग्राम कोकीन जब्त की। उन्होंने बताया कि शहर में कोकीन तस्करी में शामिल बड़े नेटवर्क की पहचान करने का प्रयास जारी है।