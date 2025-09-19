delhi two new multilevel parking ready gk 1 punjabi bagh six hundred cars relief दिल्ली में पार्किंग की टेंशन खत्म! दो नए मल्टीलेवल पार्किंग लॉट तैयार, जल्द होंगे शुरू, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में पार्किंग की टेंशन खत्म! दो नए मल्टीलेवल पार्किंग लॉट तैयार, जल्द होंगे शुरू

दिल्ली नगर निगम ने पंजाबी बाग और ग्रेटर कैलाश-1 के एम ब्लॉक मार्केट में 600 से अधिक गाड़ियों की क्षमता वाली दो मल्टीलेवल पार्किंग बनाकर तैयार कर दी हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 09:40 AM
दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी पार्क करने की जंग अब खत्म होने वाली है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पंजाबी बाग और ग्रेटर कैलाश-1 के एम ब्लॉक मार्केट में दो शानदार मल्टीलेवल पार्किंग लॉट बनाकर तैयार किए हैं। ये दोनों हाईटेक पार्किंग सुविधाएं मिलकर 600 से ज्यादा गाड़ियों को जगह देंगी और इस महीने के अंत तक आम जनता के लिए खुल जाएंगी।

ग्रेटर कैलाश-1: शॉपिंग हब में मिलेगी राहत

399 गाड़ियों की जगह, 27 सितंबर को उद्घाटनसाउथ दिल्ली के सबसे चहल-पहल वाले शॉपिंग सेंटर्स में से एक, ग्रेटर कैलाश-1 के एम ब्लॉक मार्केट में अब पार्किंग की समस्या इतिहास बनने वाली है। यहां बना नया मल्टीलेवल पार्किंग लॉट 399 गाड़ियों को समा सकता है। 27 सितंबर को इसका उद्घाटन होने की उम्मीद है।

कब से थी प्लानिंग: यह 63.7 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट कोई नई बात नहीं है। लगभग एक दशक पहले इसकी योजना बनी थी, ताकि इस इलाके में लगने वाले जाम से निजात मिल सके। लेकिन डिजाइन और स्केल पर सहमति न बन पाने की वजह से यह प्रोजेक्ट सालों तक कागजों में ही अटका रहा। आखिरकार, नवंबर 2021 में पुरानी साउथ एमसीडी ने इसे हरी झंडी दी और मार्च 2022 में निर्माण शुरू हुआ।

क्यों हुई देरी: 18 महीनों में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट कुछ देर से तैयार हुआ है। वजह? पेड़ काटने की अनुमति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर। हालांकि, अब कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है और वन विभाग के निरीक्षण के बाद जल्द ही अंतिम अनुमति मिलने की उम्मीद है। एमसीडी ने वादा किया है कि पेड़ों को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाएगा और बागवानी विभाग 180 नए पौधे भी लगाएगा। 2,240 वर्ग मीटर में फैली यह आठ मंजिला इमारत हर मंजिल पर 57 गाड़ियों को जगह देगी।

पंजाबी बाग: ट्रैफिक हॉटस्पॉट को मिलेगा सुकून

225 गाड़ियों की क्षमता, 25 सितंबर को शुरूपश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग में बना मल्टीलेवल पार्किंग लॉट भी पूरी तरह तैयार है। 25 सितंबर को यह 225 गाड़ियों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। यह पांच मंजिला पजल पार्किंग सिस्टम शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक को राहत देगा, जहां दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा श्मशान घाट और भारत दर्शन पार्क जैसी जगहें हैं।

क्या है खास: 5,150 वर्ग मीटर में फैली यह पार्किंग 14.5 मीटर ऊंची है और इसे 31 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यहां का पजल पार्किंग सिस्टम गाड़ियों को स्मार्ट तरीके से व्यवस्थित करेगा, जिससे जगह की बचत होगी। खास बात यह है कि यह पार्किंग भारत दर्शन पार्क के ठीक बगल में है, जहां हर दिन भारी भीड़ उमड़ती है।

पहले क्या थी दिक्कत: पंजाबी बाग का श्मशान घाट, जो शहर का दूसरा सबसे बड़ा अंत्येष्टि स्थल है, अभी तक सिर्फ 80 गाड़ियों के लिए सतह पर पार्किंग की सुविधा देता था। जुलाई 2022 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी और अब यह इलाका ट्रैफिक की भीड़भाड़ से राहत पाने को तैयार है।

दिल्लीवासियों के लिए राहत की सौगात

ये दोनों मल्टीलेवल पार्किंग लॉट दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग की किल्लत को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। चाहे शॉपिंग के लिए ग्रेटर कैलाश जाएं या पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क का मजा लेने, अब गाड़ी पार्क करने की चिंता को अलविदा कहें।