दिल्ली में 2 लोगों से सामूहिक कुकर्म केस में वॉन्टेड बीटेक का स्टूडेंट गिरफ्तार, डेढ़ साल से था फरार
संक्षेप: दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके में पिछले साल चार लोगों द्वारा दो लोगों से सामूहिक कुकर्म और लूटपाट करने के मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 22 साल के आयुष कुमार के रूप में हुई है, जो बीटेक का छात्र है।
पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने इस मामले में आरोपी तीन और लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बीटेक स्टूडेंट आयुष कुमार फरार था और उसे पिछले हफ्ते गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार ठिकाने बदल रहा था।
सुनसान बिल्डिंग में ले जाकर किया था कुकर्म
पुलिस के मुताबिक, मई 2024 में पीड़ित एक युवक ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि वह और उसका दोस्त अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास टहल रहे थे, तभी चार लोग वहां आए और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद आरोपी जबर्दस्ती उन्हें एक सुनसान बिल्डिंग में ले गए, जहां कथित तौर पर दोनों पीड़ितों को पीटा गया, धमकाया गया और उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया गया।
तीन आरोपी पहले ही हो गए थे गिरफ्तार
पुलिस ने बताया शिकायत के आधार पर वसंत कुंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में तीन आरोपियों- बृजेश, सूरज कंडारी और अभिषेक तंवर को गिरफ्तार किया था, लेकिन आयुष कुमार फरार था।
डीसीपी (क्राइम) पंकज कुमार ने कहा, ''हमारे एक एएसआई को सूचना मिली थी कि छुपकर रह रहा एक युवक आया नगर में एक दोस्त से मिलने आने वाला है। इस पर पुलिस की एक टीम वहां भेजी गई और उस युवक को पकड़ लिया गया। बाद में जांच में पता चला कि वह एक लूट और कुकर्म केस में वांटेड आरोपी था।''