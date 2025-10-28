Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi two men rape and robbery case in Aya Nagar wanted 22 year old BTech student arrested
दिल्ली में 2 लोगों से सामूहिक कुकर्म केस में वॉन्टेड बीटेक का स्टूडेंट गिरफ्तार, डेढ़ साल से था फरार

संक्षेप: दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके में पिछले साल चार लोगों द्वारा दो लोगों से सामूहिक कुकर्म और लूटपाट करने के मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 22 साल के आयुष कुमार के रूप में हुई है, जो बीटेक का छात्र है।

Tue, 28 Oct 2025 02:25 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके में पिछले साल चार लोगों द्वारा दो लोगों से सामूहिक कुकर्म और लूटपाट करने के मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 22 साल के आयुष कुमार के रूप में हुई है, जो बीटेक का छात्र है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने इस मामले में आरोपी तीन और लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बीटेक स्टूडेंट आयुष कुमार फरार था और उसे पिछले हफ्ते गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार ठिकाने बदल रहा था।

सुनसान बिल्डिंग में ले जाकर किया था कुकर्म

पुलिस के मुताबिक, मई 2024 में पीड़ित एक युवक ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि वह और उसका दोस्त अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास टहल रहे थे, तभी चार लोग वहां आए और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद आरोपी जबर्दस्ती उन्हें एक सुनसान बिल्डिंग में ले गए, जहां कथित तौर पर दोनों पीड़ितों को पीटा गया, धमकाया गया और उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया गया।

तीन आरोपी पहले ही हो गए थे गिरफ्तार

पुलिस ने बताया शिकायत के आधार पर वसंत कुंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में तीन आरोपियों- बृजेश, सूरज कंडारी और अभिषेक तंवर को गिरफ्तार किया था, लेकिन आयुष कुमार फरार था।

डीसीपी (क्राइम) पंकज कुमार ने कहा, ''हमारे एक एएसआई को सूचना मिली थी कि छुपकर रह रहा एक युवक आया नगर में एक दोस्त से मिलने आने वाला है। इस पर पुलिस की एक टीम वहां भेजी गई और उस युवक को पकड़ लिया गया। बाद में जांच में पता चला कि वह एक लूट और कुकर्म केस में वांटेड आरोपी था।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Crime News Delhi News
