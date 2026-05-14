दिल्ली में ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ वाला आदेश आ गया, प्राइवेट कंपनियों पर भी लागू; टाइमिंग में बदलाव समेत कई ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकारी दफ्तरों में दो दिन वर्क फ्रॉर्म होम (WFH) रहेगा। उन्होंने निजी कंपनियों से भी इसे लागू करने को कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल-डीजल की बचत और वर्क फ्रॉर्म होम की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकारी दफ्तरों में दो दिन वर्क फ्रॉर्म होम (WFH) रहेगा। उन्होंने निजी कंपनियों से भी इसे लागू करने को कहा है। सरकार ने ‘मेरा भारत मेरा योगदान’ अभियान के तहत कई तरह के उपायों की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए सरकारी स्तर पर प्रत्येक सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। वहीं, निजी कंपनियों से भी यह कहा जाएगा कि दो दिन वर्क फ्रॉम होम किया जाए। WFH वाले दिनों में 100 फीसदी कर्मचारी घर से अपना काम करेंगे। हालांकि, आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को इससे अलग रखा गया है।
सीएम और मंत्रियों के वाहनों की संख्या में की गई कटौती का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल की बात कही। अधिकारियों के पेट्रोल में 20 फीसदी की कटौती की गई है। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को 'मंडे मेट्रो' डे रहेगा और मंत्री और अधिकारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका इस्तेमाल करेंगे।
दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव, जनता से भी एक अपील
दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय का समय 10 से 7.30 बजे तक काम करेंगे। वहीं निगम के दफ्तर सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे तक चलेगा। दिल्ली में जानता से अनुरोध है कि नो व्हीकल डे मनाएगी। सरकार अगले 6 महीने तक कोई गाड़ी नहीं खरीदेगी। एक से आठ ग्रेड तक कर्मचारियों को सरकार से दस फीसदी अतिरिक्त अलाउंस दिया जाएगा यदि वह पचीस फीसदी अलाउंस का खर्च सार्वजनिक परिवहन पर करें।
कॉलेज से कोर्ट तक ऑनलाइन की अपील
29 कॉलोनी में 58 बसें लगाई जाएंगी जो सरकारी कर्मचारियों को उनके घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाने का काम करेगी। पचास फीसदी बैठकें ऑनलाइन की जाएंगी विश्वविद्यालय और कॉलेज से भी ऑनलाइन मॉड में पढ़ाई का अनुरोध किया जा रहा है। कोर्ट से भी ऑनलाइन मॉड में सुनवाई की अपील की गई है।
विदेश नहीं जाएंगे मंत्री-अधिकारी
रेखा गुप्त सरकार ने कहा है कि कोई मंत्री या अधिकारी अगले एक साल तक विदेश नहीं जायेंगे। सभी कार्यक्रम विदेश जाने के स्थगित कर दिए गए हैं। अगले तीन महीने बड़े इवेंट नहीं होंगे। दिल्ली के लिए विशेष ट्रैवल प्रोग्राम बनाए जाएंगे ताकि बाहर के लोग यहां आ सकें। सभी मॉल आदि में मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार इंडिया मेड प्रोडक्ट को ही प्राथमिकता देगी।
जनता को किया जाएगा जागरूक
90 दिनों तक दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमे लोगों को ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने के लिए लोग शपथ लेंगे।
बिजली की खपत भी कम की जाएगी
सरकार ने कहा है कि बिजली की खपत को भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। सभी दफ्तरों में 24 से 26 डिग्री पर चलाए जाएगा। वहीं, दफ्तरों के खाली होते ही लाइट बंद करने वाले स्विच लगाए जाएंगे ताकि बिजली की बर्बादी नहीं हो।
रिपोर्ट- अमित झा
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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