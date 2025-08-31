दिल्ली में अचानक लापता हो गए छठी कक्षा के दो छात्र, नहर में तैरती मिली दोनों की लाश

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इलाके से एक दिन पहले लापता हुए दो लड़कों के शव जेजे कॉलोनी के पास एक नहर से बरामद किए गए है।मृतकों की पहचान वज़ीरपुर स्थित जेजे कॉलोनी निवासी वैभव (11) और यश (12) के रूप में हुई है।

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इलाके से एक दिन पहले लापता हुए दो लड़कों के शव जेजे कॉलोनी के पास एक नहर से बरामद किए गए है।मृतकों की पहचान वज़ीरपुर स्थित जेजे कॉलोनी निवासी वैभव (11) और यश (12) के रूप में हुई है। दोनों छठी कक्षा के छात्र थे। ये दोनों बच्चे गहरे दोस्त थे और शनिवार शाम 6 बजे एक साथ लापता हो गए थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, शनिवार को भारत नगर पुलिस स्टेशन में बच्चों के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद, जांच अधिकारी ने उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की।

अधिकारी ने बताया कि वैभव की मां शांति देवी के बयान के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गईं। पुलिस अधिकारी ने बताया, शनिवार को भारत नगर पुलिस स्टेशन को बच्चों के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद, जांच अधिकारी ने उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की।

उन्होंने बताया, जब तलाशी अभियान चल रहा था और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, तभी सूचना मिली कि वज़ीरपुर में जेजे कॉलोनी के पास एक नहर में दो शव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला। उन्होंने आगे बताया कि बच्चों की पहचान उनके परिवार के सदस्यों ने कर ली है।