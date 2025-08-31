Delhi Two Child Found Dead In Canal after Getting Disappear दिल्ली में अचानक लापता हो गए छठी कक्षा के दो छात्र, नहर में तैरती मिली दोनों की लाश, Ncr Hindi News - Hindustan
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इलाके से एक दिन पहले लापता हुए दो लड़कों के शव जेजे कॉलोनी के पास एक नहर से बरामद किए गए है।मृतकों की पहचान वज़ीरपुर स्थित जेजे कॉलोनी निवासी वैभव (11) और यश (12) के रूप में हुई है।

Sun, 31 Aug 2025
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इलाके से एक दिन पहले लापता हुए दो लड़कों के शव जेजे कॉलोनी के पास एक नहर से बरामद किए गए है।मृतकों की पहचान वज़ीरपुर स्थित जेजे कॉलोनी निवासी वैभव (11) और यश (12) के रूप में हुई है। दोनों छठी कक्षा के छात्र थे। ये दोनों बच्चे गहरे दोस्त थे और शनिवार शाम 6 बजे एक साथ लापता हो गए थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, शनिवार को भारत नगर पुलिस स्टेशन में बच्चों के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद, जांच अधिकारी ने उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की।

अधिकारी ने बताया कि वैभव की मां शांति देवी के बयान के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गईं। पुलिस अधिकारी ने बताया, शनिवार को भारत नगर पुलिस स्टेशन को बच्चों के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद, जांच अधिकारी ने उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की।

उन्होंने बताया, जब तलाशी अभियान चल रहा था और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, तभी सूचना मिली कि वज़ीरपुर में जेजे कॉलोनी के पास एक नहर में दो शव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला। उन्होंने आगे बताया कि बच्चों की पहचान उनके परिवार के सदस्यों ने कर ली है।

घटनास्थल की जांच के लिए अपराध और फोरेंसिक विज्ञान टीमों को मौके पर बुलाया गया। जांच के दौरान, दोनों लड़कों के कपड़े और जूते नहर के किनारे बड़े करीने से रखे हुए पाए गए। पुलिस को शक है कि दोनों तैरने गए थे और दुर्घटनावश डूब गए, क्योंकि उस जगह पर पानी लगभग 15-20 फीट गहरा है।