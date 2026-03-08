Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली में छोटे भाई की हत्या में 2 सगे बड़े भाई गिरफ्तार, बुजुर्ग मां को पीटने पर ली थी जान

Mar 08, 2026 08:37 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के शकूरपुर गांव में अपनी बुजुर्ग मां की पिटाई कर रहे युवक की दो भाइयों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी उसे घर में ही छोड़कर फरार हो गए थे। नेताजी सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 

दिल्ली में छोटे भाई की हत्या में 2 सगे बड़े भाई गिरफ्तार, बुजुर्ग मां को पीटने पर ली थी जान

दिल्ली के शकूरपुर गांव में अपनी बुजुर्ग मां की पिटाई कर रहे युवक की दो भाइयों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी उसे घर में ही छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची नेताजी सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय विक्रम शकूरपुर गांव में अपने माता-पिता और दो भाइयों के साथ रहता था। वह अक्सर परिवार और आसपास के लोगों से झगड़ा करता था। यहां तक कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ भी मारपीट करता था। विक्रम की इन्हीं आदतों के चलते उसकी शादी भी नहीं हो सकी थी। कुछ दिन पहले उसने पीसीआर कर्मियों के साथ भी मारपीट की थी। विक्रम के पिता राजेंद्र प्रसाद लीवर सिरोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं।

ये भी पढ़ें:कार-बाइक फूंके, सड़क भी की जाम; उत्तम नगर में तरुण की हत्या के बाद भारी बवाल

पिटाई के बाद बेहोश छोड़कर चले गए

होली के मौके पर मुंबई में रहने वाला विक्रम का बड़ा भाई भानु अपने परिवार के साथ घर आया हुआ था। बुधवार को विक्रम अपनी 70 वर्षीय मां की पिटाई करने लगा। यह देख बड़ा भाई भानु और छोटा भाई अरुण उसे रोकने लगे, लेकिन वह नहीं माना। गुस्से में आकर दोनों ने लाठी-डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के बाद विक्रम बेहोश हो गया। इसके बाद परिवार के लोग उसे घर में छोड़कर रानीबाग स्थित दूसरे घर चले गए।

ये भी पढ़ें:गुब्बारा लगने से कैसे शुरू हुआ झगड़ा और क्यों गई तरुण की जान; जानिए पूरा विवाद

दोनों भाई गिरफ्तार

अगले दिन विक्रम के पिता राजेंद्र प्रसाद जब उसे देखने पहुंचे तो वह मृत मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। एसीपी सृष्टि भट्ट की निगरानी में एसएचओ तेजपाल की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर मामले की जांच की। पुलिस की पूछताछ में परिवार ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, करीब से मारी गईं गोलियां; मिली थी धमकी
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Crime News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।