दिल्ली में छोटे भाई की हत्या में 2 सगे बड़े भाई गिरफ्तार, बुजुर्ग मां को पीटने पर ली थी जान
दिल्ली के शकूरपुर गांव में अपनी बुजुर्ग मां की पिटाई कर रहे युवक की दो भाइयों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी उसे घर में ही छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची नेताजी सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय विक्रम शकूरपुर गांव में अपने माता-पिता और दो भाइयों के साथ रहता था। वह अक्सर परिवार और आसपास के लोगों से झगड़ा करता था। यहां तक कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ भी मारपीट करता था। विक्रम की इन्हीं आदतों के चलते उसकी शादी भी नहीं हो सकी थी। कुछ दिन पहले उसने पीसीआर कर्मियों के साथ भी मारपीट की थी। विक्रम के पिता राजेंद्र प्रसाद लीवर सिरोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं।
पिटाई के बाद बेहोश छोड़कर चले गए
होली के मौके पर मुंबई में रहने वाला विक्रम का बड़ा भाई भानु अपने परिवार के साथ घर आया हुआ था। बुधवार को विक्रम अपनी 70 वर्षीय मां की पिटाई करने लगा। यह देख बड़ा भाई भानु और छोटा भाई अरुण उसे रोकने लगे, लेकिन वह नहीं माना। गुस्से में आकर दोनों ने लाठी-डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के बाद विक्रम बेहोश हो गया। इसके बाद परिवार के लोग उसे घर में छोड़कर रानीबाग स्थित दूसरे घर चले गए।
दोनों भाई गिरफ्तार
अगले दिन विक्रम के पिता राजेंद्र प्रसाद जब उसे देखने पहुंचे तो वह मृत मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। एसीपी सृष्टि भट्ट की निगरानी में एसएचओ तेजपाल की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर मामले की जांच की। पुलिस की पूछताछ में परिवार ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।