गैस चेंबर बनी दिल्ली में हवा पर हाहाकार, कई इलाकों में AQI 400 पार; देखें कहां कैसा हाल

दिल्ली की फिजा लगातार जहरीली होती जा रही है। रविवार सुबह आईटीओ, अक्षरधाम और एम्स सहित राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के स्तर को पार कर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। हवा की बिगड़ती हालत से दिल्ली अब 'रेड जोन' में आ गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह आईटीओ के आसपास हवा में जहरीली धुंध छाई रही और एक्यूआई 420 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' कैटेगरी में है। वहीं एम्स के आसपास भी ऐसी ही स्थिति रही और एक्यूआई 421 रिकॉर्ड किया गया। अक्षरधाम के आस-पास एक्यूआई 412, इंडिया गेट इलाके में एक्यूआई 381, लोधी रोड इलाके में एक्यूआई 377 रहा।

बता दें कि, सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच को "अच्छा", 51 से 100 के बीच को "संतोषजनक", 101 से 200 के बीच को "मध्यम", 201 से 300 के बीच को "खराब", 301 से 400 के बीच को "बहुत खराब" और 401 से 500 के बीच को "गंभीर" माना जाता है।

गौरतलब है कि दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार को वायु प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया था, जिससे राजधानी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई।

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता : रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आज कहा की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (ड्यूसिब) को निर्देश दिए हैं कि वह राजधानी की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर सर्वे करे और यह पता लगाए कि वहां कितने परिवार अब भी पारंपरिक चूल्हा या अंगीठी का उपयोग कर रहे हैं। सरकार ऐसे परिवारों को इस प्रकार के जलावन की मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना के अंर्तगत कनेक्शन उपलब्ध कराएगी ताकि परिवार परेशानी से बचें और प्रदूषण पर प्रभावी रोक भी लगे। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनकी सरकार युद्ध-स्तर पर कार्य कर रही है। अधिकारियों की टीमें भी सड़कों पर उतर गई हैं। प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है और हॉटस्पॉट को क्लियर करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम केवल औद्योगिक या यातायात क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू स्तर पर भी इस दिशा में कदम उठाना आवश्यक है। झुग्गी बस्तियों में चूल्हा या अंगीठी से निकलने वाला धुआं न केवल वातावरण को प्रदूषित करता है, बल्कि वहां रहने वाले परिवारों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इसलिए सरकार चाहती है कि हर परिवार को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो और कोई भी व्यक्ति प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक साधनों का प्रयोग न करे।