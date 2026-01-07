Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi turkman gate sandeep dikshit congress bjp target religion encroachment
BJP सरकार एक खास धर्म को बना रही निशाना… तुर्कमान गेट एक्शन पर बोले संदीप दीक्षित

BJP सरकार एक खास धर्म को बना रही निशाना… तुर्कमान गेट एक्शन पर बोले संदीप दीक्षित

संक्षेप:

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तुर्कमान गेट पर देर रात हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार एक खास धर्म को निशाना बना रही है, हालांकि उन्होंने अधिकारियों पर हिंसा को गलत बताया।

Jan 07, 2026 12:06 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के पुराने इलाके में देर रात एमसीडी की टीम ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुई, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध ने इसे हिंसक मोड़ दे दिया। पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पूरी घटना ने राजनीतिक बहस को भी हवा दे दी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार एक खास धर्म को निशाना बना रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या बोले संदीप दीक्षित?

इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अवैध संरचनाओं को हटाना सही कदम है, लेकिन भाजपा सरकार पर एक खास धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "अगर यह कार्रवाई अवैध ढांचों को हटाने के लिए की जा रही है तो यह ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार एक खास धर्म को निशाना बना रही है। MCD या कोर्ट के आदेशों का पालन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हिंसा करना सही नहीं है।" दीक्षित ने देर रात कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ये कार्रवाई दिन में होती तो लोगों के पास अपनी बात रखने का जरूरी दस्तावेज दिखाने का मौका होता।

वहीं, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है, दोषियों को सजा मिलेगी।

ये भी पढ़ें:बुलडोजर चलते ही 25-30 लोग बरसाने लगे पत्थर; आधी रात हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस

रात के अंधेरे में शुरू हुआ ऑपरेशन

एमसीडी की टीम ने बुधवार तड़के करीब 1:30 बजे तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर चलाए। यह अभियान रमलीला मैदान के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए था, जिसमें सड़कें, फुटपाथ, बैंक्वेट हॉल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर जैसी अवैध संरचनाएं शामिल थीं। कोर्ट ने 38,940 वर्ग फुट क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात था, इलाके को नौ जोनों में बांटा गया था। लेकिन जैसे ही बुलडोजर चले, स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे।

ये भी पढ़ें:इस हरकत की इजाजत नहीं... दिल्ली में हुई पत्थरबाजी पर बोले दिल्ली के गृह मंत्री

विरोध से हिंसा तक: पत्थरबाजी और आंसू गैस

शुरुआत में शांतिपूर्ण विरोध जल्दी ही उग्र हो गया। लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे हालात और बिगड़ गए। कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आईं। अधिकारियों ने बताया कि छह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 10 तक बताई जा रही है। सुबह तक स्थिति पर काबू पा लिया गया और सामान्य व्यवस्था बहाल हो गई।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।