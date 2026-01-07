बुलडोजर चलते ही 25-30 लोग बरसाने लगे पत्थर; आधी रात हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस
दिल्ली में आधी रात तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर ऐक्शन ने बवाल का रूप ले लिया। एमसीडी के अधिकारी जैसे ही फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास पहुंचे, इलाके से पत्थरबाजों की टोली निकल आई, उन्होंने दिल्ली पुलिस और बाकी अधिकारियों पर खूब पत्तर बरसाए। अब हालांकि ऐसे लोगों पर ऐक्शन शुरू हो गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आधी रात कटे बवाल पर अब दिल्ली पुलिस के मध्य जिले के डीएसपी ने पूरी कहानी बताई है।
पथराव की घटना पर मध्य जिले के डीसीपी (DCP) निधिन वलसन ने बताया कि MCD का स्टाफ तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने बुलडोजर के साथ आया था, और हमने अपनी फोर्स तैनात की थी। हमने स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की और उन्हें बताया कि आपको अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए। जब MCD ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया, तो यहां लगभग 150 लोग जमा हो गए। करीब 25-30 लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और जवाब में हमें बल प्रयोग करना पड़ा। हमें उन्हें पीछे हटाना पड़ा और उसके बाद अभियान शुरू हुआ।
डीसीपी वलसन ने आगे बताया, "पथराव की इस घटना में पांच पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी चोटें मामूली हैं। हमने पांच लोगों को हिरासत में लिया है और संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। यहां अतिक्रमण हटाने का मुख्य काम MCD कर रही है, हम सुरक्षा एजेंसी के तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं। अगर MCD हमसे अनुरोध करती है, तो हम उनका समर्थन करेंगे। पुलिस बल यहां तैनात रहेगा। हिरासत में लिए गए लोग चांदनी महल इलाके के हैं। अगर वीडियो में यह पाया जाता है कि ये लोग पथराव में शामिल थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो प्रसारित हो रहे हैं; हम उन सभी की जांच कर रहे हैं।