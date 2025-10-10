दिल्ली में होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने छात्र को ट्यूशन में बंधक बनाकर पीटा, जान से मारने की धमकी; FIR

दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में एक ट्यूशन टीचर ने होमवर्क नहीं करने पर छात्र को ट्यूशन में कथित तौर पर बंधक बनाकर डंडे से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, आरोपी ने घर पर शिकायत करने या परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में एक ट्यूशन टीचर ने होमवर्क नहीं करने पर छात्र को ट्यूशन में कथित तौर पर बंधक बनाकर डंडे से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, आरोपी ने घर पर शिकायत करने या परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके चलते पीड़ित ने दो दिन तक परिजनों को पिटाई के बारे में कुछ नहीं बताया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने जब उससे काफी पूछताछ की तो पीड़ित बच्चे ने आपबीती बताई। इसके बाद किशनगढ़ थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। पुलिस ने बच्चे की एमएलसी करवाने के बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ट्यूशन के अन्य बच्चों से भी पूछताछ कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग बच्चा आरके पुरम केन्द्रीय विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र है। पुलिस को दी गई शिकायत में परिजनों ने बताया कि छात्र मुनरिका गांव स्थित जीवन दीप एजुकेशन सेंटर में पढ़ाई करता है। वह 6 अक्टूबर को रोज की तरह ही अपने ट्यूशन गया था, जहां टीचर आनंद कुमार मौजूद थे। उन्होंने ट्यूशन में आए सभी बच्चों से पूछा कि होमवर्क किस-किस का पूरा हुआ है। पीड़ित छात्र ने टीचर को बताया कि वह अपने परिवार के साथ गांव गया था, जिसके चलते उसे वर्कशीट नहीं मिली थी। वर्कशीट नहीं होने के चलते उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। इस पर टीचर आनंद कुमार ने छात्र को पकड़ कर उसकी पिटाई शुरू कर दी।

आरोपी ने चपरासी से डंडा मंगवाकर पीड़ित को बंधक बनाकर डंडे से उसकी जमकर पिटाई की। पीड़ित बैग उठाकर बाहर जाने का प्रयास करने लगा तो आरोपी ने उसे रोक लिया और उसे अकेले में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। आरोपी ने पीड़ित को धमकाया कि अगर किसी से शिकायत की तो वह उसकी कहानी खत्म कर देगा।