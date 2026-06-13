बेहोश होने से पहले 40 मिनट तक लगाते रहे मदद की गुहार; तुगलकाबाद अग्निकांड पर पड़ोसियों ने क्या कहा
दिल्ली के तुगलकाबाद में पांच मंजिला इमारत में लगी आग में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अगर पड़ोसी समय रहते मदद के लिए आगे ना आते तो मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता था।
Tughlakabad fire: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित पांच मंजिला इमारत में गुरुवार देर रात लगी आग में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। पड़ोसियों ने आग लगने के दौरान मची घबराहट, दहशत और हताशा के मंजर को बयां किया। पास ही रहने वाले राजन ने बताया कि सबसे पहले देर रात करीब दो बजे धुआं दिखाई दिया और जल्द ही तंग गली में फैल गया। उन्होंने बताया, हमने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन इमारत के अंदर खड़ी टू व्हीलर गाड़ियां पहले ही आग की चपेट में आ चुकी थीं। वहां ज्वलनशील सामान होने की वजह से आग पूरी इमारत में तेजी से फैल गई। पड़ोसियों ने बताया कि जैसे-जैसे इमारत में धुआं तेजी से फैला, अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने के लिए दूसरे रास्ते खोजने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।
राजन ने बताया, लोगों ने साड़ियों का इस्तेमाल कर खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कई लोग इमारत के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। एक अन्य पड़ोसी सुमन ने बताया कि जैसे-जैसे आग की लपटें तेज हुईं, छत से लोगों के मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्होंने बताया, वे छत से 'हमें बचाओ' चिल्ला रहे थे लेकिन कोई भी इमारत के अंदर नहीं जा सका क्योंकि आग पूरी तरह फैल चुकी थी।
पुलिस के मुताबिक, गोविंदपुरी थाने को देर रात करीब दो बजकर 31 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली। जब इमारत में घना धुआं भर गया और कई लोग अंदर फंस गए, तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक साथ मिलकर कोशिशें शुरू की गईं। पुलिस ने बताया कि आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल और एम्स के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया।
बढ़ सकता था मरने वालों का आंकड़ा
बताया जा रहा है कि अगर पड़ोसियों ने समय रहते मदद ना की होती तो मौत का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। मदद करने वालों 45 साल की रेणु भाटिया भी शामिल थी जो हादसे के दौरान जगी हुई थीं और अपने घर में टीवी देख रही थीं। लोगों के बचाने के लिए वो और उनका बेटा पास की दूसरी मंजिल की छत से पांचवी मंजिल की छत पर गए। दोनों छतों के बीच लगभग तीन मंजिल का फासला था। दूसरी तरफ जाने के लिए उन्होंने दो लकड़ी की सीढ़ियों को आपस में बांधकर पुल जैसा बनाया और उस पर चढ़कर वहां गए। इस दौरान दो लोगों ने नीचे से सीढ़ियों को पकड़ा हुआ था।
'40 मिनट तक लगाते रहे मदद की गुहार'
उन्होंने बताया, छत का दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे बेटे ने पत्थर मारकर दरवाजा तोड़ा। पानी की टंकियों में छेद किया और आग से बचने के लिए हमने खुद पर भी पानी डाला। इसके बाद वो पांचवी मंजिल पर गए जहां एक फ्लैट के अंदर से दो लड़कियों को बाहर निकाला। पड़ासियों ने दावा किया है कि पंकज और उनका परिवार बिल्डिंग के सामने की तरफ चौथी मंजिल की बालकनी में था और बेहोश होने से पहले लगभग 40 मिनट तक मदद के लिए आवाज लगाता रहा। हालांकि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने इस 40 मिनिट के समय पर कुछ नहीं कहा है। केवल इस बात की पुष्टि की है किपरिवार मदद के लिए आवाज लगा रहा था।
पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 28 साल के पंकज, 50 साल की उनकी मां 50 और 20 साल की बहन सोनी 20 के तौर पर हुई है। इलाके की एक अन्य निवासी नीलू देवी ने बताया कि घने धुएं के कारण इलाके में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और धुआं आस-पास की इमारतों तक भी फैल गया। उन्होंने बताया, धुआं हमारी इमारत में भी घुस गया था। जैसे ही हमें इसका पता चला, हम अपने घरों से बाहर भाग निकले। नीलू ने बताया, इस इमारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों के अपने फ्लैट हैं। हो सकता है कि कुछ किराएदार भी हों, लेकिन ज्यादातक लोग अपने घरों के मालिक हैं।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें