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बेहोश होने से पहले 40 मिनट तक लगाते रहे मदद की गुहार; तुगलकाबाद अग्निकांड पर पड़ोसियों ने क्या कहा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के तुगलकाबाद में पांच मंजिला इमारत में लगी आग में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अगर पड़ोसी समय रहते मदद के लिए आगे ना आते तो मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता था। 

बेहोश होने से पहले 40 मिनट तक लगाते रहे मदद की गुहार; तुगलकाबाद अग्निकांड पर पड़ोसियों ने क्या कहा

Tughlakabad fire: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित पांच मंजिला इमारत में गुरुवार देर रात लगी आग में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। पड़ोसियों ने आग लगने के दौरान मची घबराहट, दहशत और हताशा के मंजर को बयां किया। पास ही रहने वाले राजन ने बताया कि सबसे पहले देर रात करीब दो बजे धुआं दिखाई दिया और जल्द ही तंग गली में फैल गया। उन्होंने बताया, हमने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन इमारत के अंदर खड़ी टू व्हीलर गाड़ियां पहले ही आग की चपेट में आ चुकी थीं। वहां ज्वलनशील सामान होने की वजह से आग पूरी इमारत में तेजी से फैल गई। पड़ोसियों ने बताया कि जैसे-जैसे इमारत में धुआं तेजी से फैला, अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने के लिए दूसरे रास्ते खोजने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।

राजन ने बताया, लोगों ने साड़ियों का इस्तेमाल कर खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कई लोग इमारत के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। एक अन्य पड़ोसी सुमन ने बताया कि जैसे-जैसे आग की लपटें तेज हुईं, छत से लोगों के मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्होंने बताया, वे छत से 'हमें बचाओ' चिल्ला रहे थे लेकिन कोई भी इमारत के अंदर नहीं जा सका क्योंकि आग पूरी तरह फैल चुकी थी।

पुलिस के मुताबिक, गोविंदपुरी थाने को देर रात करीब दो बजकर 31 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली। जब इमारत में घना धुआं भर गया और कई लोग अंदर फंस गए, तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक साथ मिलकर कोशिशें शुरू की गईं। पुलिस ने बताया कि आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल और एम्स के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया।

बढ़ सकता था मरने वालों का आंकड़ा

बताया जा रहा है कि अगर पड़ोसियों ने समय रहते मदद ना की होती तो मौत का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। मदद करने वालों 45 साल की रेणु भाटिया भी शामिल थी जो हादसे के दौरान जगी हुई थीं और अपने घर में टीवी देख रही थीं। लोगों के बचाने के लिए वो और उनका बेटा पास की दूसरी मंजिल की छत से पांचवी मंजिल की छत पर गए। दोनों छतों के बीच लगभग तीन मंजिल का फासला था। दूसरी तरफ जाने के लिए उन्होंने दो लकड़ी की सीढ़ियों को आपस में बांधकर पुल जैसा बनाया और उस पर चढ़कर वहां गए। इस दौरान दो लोगों ने नीचे से सीढ़ियों को पकड़ा हुआ था।

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'40 मिनट तक लगाते रहे मदद की गुहार'

उन्होंने बताया, छत का दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे बेटे ने पत्थर मारकर दरवाजा तोड़ा। पानी की टंकियों में छेद किया और आग से बचने के लिए हमने खुद पर भी पानी डाला। इसके बाद वो पांचवी मंजिल पर गए जहां एक फ्लैट के अंदर से दो लड़कियों को बाहर निकाला। पड़ासियों ने दावा किया है कि पंकज और उनका परिवार बिल्डिंग के सामने की तरफ चौथी मंजिल की बालकनी में था और बेहोश होने से पहले लगभग 40 मिनट तक मदद के लिए आवाज लगाता रहा। हालांकि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने इस 40 मिनिट के समय पर कुछ नहीं कहा है। केवल इस बात की पुष्टि की है किपरिवार मदद के लिए आवाज लगा रहा था।

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पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 28 साल के पंकज, 50 साल की उनकी मां 50 और 20 साल की बहन सोनी 20 के तौर पर हुई है। इलाके की एक अन्य निवासी नीलू देवी ने बताया कि घने धुएं के कारण इलाके में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और धुआं आस-पास की इमारतों तक भी फैल गया। उन्होंने बताया, धुआं हमारी इमारत में भी घुस गया था। जैसे ही हमें इसका पता चला, हम अपने घरों से बाहर भाग निकले। नीलू ने बताया, इस इमारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों के अपने फ्लैट हैं। हो सकता है कि कुछ किराएदार भी हों, लेकिन ज्यादातक लोग अपने घरों के मालिक हैं।

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भाषा से इनपुट

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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