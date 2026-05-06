Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: दिल्ली में 3 दिन महाहड़ताल: 22 से 24 तक थमेंगे ट्रकों के पहिये; दूध-फल, सब्जियों की किल्लत का खतरा!

May 06, 2026 11:35 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली में इस होने वाली 3 दिन की ट्रकों की हड़ताल से फल, सब्जी, दूध समेत कई जरूरी सामानों की सप्लाई ठप हो सकती है। यह हड़ताल आम जनता की जेब और रसोई पर सीधा असर डाल सकती है।

दिल्ली में 3 दिन महाहड़ताल: 22 से 24 तक थमेंगे ट्रकों के पहिये; दूध-फल, सब्जियों की किल्लत का खतरा!

राजधानी दिल्ली में 22 से 24 मई तक ट्रकों का चक्का जाम रहेगा। ट्रक ऑपरेटरों ने मालवाहक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) बढ़ाए जाने से नाराज होकर मंगलवार को यह निर्णय लिया। ऐसे में फल-सब्जियों के साथ-साथ कपड़ा, दूध, दवा की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है।

ट्रक यूनियनों ने तीन दिन तक हड़ताल कर ट्रकों का चक्का जाम करने का ऐलान करने के साथ-साथ बाहरी राज्यों से किसी भी मालवाहक वाहन की दिल्ली में एंट्री नहीं करने की चेतावनी दी है।

ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली के पंजाबी बाग में दिल्ली-एनसीआर की ट्रक यूनियनों की बैठक हुई। इसमें ऑटो और टैक्सी यूनियनें भी शामिल हुईं।

ये भी पढ़ें:फ्री में दाह संस्कार कराएगी MCD, इन श्मशान घाटों पर मुफ्त सेवा देने की तैयारी

ट्रक यूनियन सरकार के तीन फैसलों पर नाराज

बैठक में ट्रक यूनियनों ने सरकार के तीन फैसलों पर नाराजगी जताई गई। इसमें दिल्ली में लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले वाहनों पर भी ईसीसी बढ़ाए जाने, आगामी एक नवंबर से बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए जाने और पर्यावरण मानकों को पूरा करने के बावजूद बीएस-6 वाहनों पर भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाना शामिल है।

ट्रक यूनियनों का कहना है कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क सिर्फ उन मालवाहक वाहनों पर लगाया जाए, जो दिल्ली को सिर्फ ट्रांजिट रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रक दिल्ली वालों के लिए माल लेकर आते हैं, उन्हें इससे मुक्त रखा जाना चाहिए। ऐसे ट्रक दिल्ली वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां आते हैं, उन पर दंड लगाया जाना अनुचित है। वहीं, दिल्ली में एक नवंबर से बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया तो करीब 17 लाख वाहन इससे प्रभावित होंगे। ये ऐसे वाहन हैं जिनका पंजीकरण 2020 तक दिल्ली में किया गया है। कोरोना काल में ये वाहन सिर्फ खड़े रहे। यानी अभी तक ये वाहन सिर्फ चार साल चले हैं। चार साल में वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकना गलत है। वहीं, बीएस-6 वाहनों को सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल माना है, इसके बावजूद उन पर ईसीसी लगाया जाना भी अतार्किक है।

ये भी पढ़ें:75 दिन के भीतर भरना होगा ट्रैफिक चालान, दिल्ली सरकार लागू करने जा रही नया इंतजाम

मांगें नहीं मानीं तो लंबा खिंच सकता है विरोध

ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल का कहना है कि जब दिल्ली सरकार एक नवंबर से उनके वाहनों का प्रवेश बंद करने की तैयारी कर रही है तो कुछ दिन वे खुद ही अपने वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद कर देंगे। सरकार को भी अंदाजा हो जाएगा कि इन वाहनों की दिल्ली को जरूरत है या नहीं। उनका कहना है कि इस तीन दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद भी उनकी मांगें नहीं मानीं गई तो यह चक्का जाम और लंबा खिंच सकता है।

ये भी पढ़ें:किताबों के इंतजार में नहीं बीतेगी छुट्टियां, दिल्ली सरकार ने कोर्ट को दिया भरोसा
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।