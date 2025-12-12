दिल्ली में ट्रिपल सुसाइड, मां ने दो बेटों के साथ लगाई फांसी; कोर्ट ने दिया था घर खाली करने का आदेश

संक्षेप: दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने दो बेटों के साथ तनाव और आर्थिक तंगी से परेशान होकर शुक्रवार दोपहर को आत्महत्या कर ली।

दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने दो बेटों के साथ तनाव और आर्थिक तंगी से परेशान होकर शुक्रवार दोपहर को आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटना की जानकारी शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजकर 47 बजे मिली। मृतकों की पहचान 52 साल की अनुराधा कपूर उनका बड़ा बेटा 32 वर्षीय आशीष कपूर और छोटा बेटा 27 वर्षीय चैतन्य कपूर के तौर पर की गई है।

पुलिस को घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा है कि परिवार तनाव से गुजर रहा था। इस कारण परिवार ने सामूहिक तौर पर यह कदम उठाया। वहीं, यह बात भी सामने आई है कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और अदालत के आदेश के बाद उन्हें वह मकान खाली करना था, जिसमें परिवार रहा रहा था। फिलहाल कालकाजी थाना पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त डा. हेमंत तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि कालकाजी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मकान नंबर जी-70बी में रहने वाले परिवार के तीन सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है। उपायुक्त ने बताया कि डुप्लिकेट चाभी की मदद से दरवाजा खोल कर पुलिस टीम अंदर पहुंची तो पता चला कि तीनों फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं।