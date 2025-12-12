Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Triple Suicide Mother Hang With Two Son After Court Order to vacate house
दिल्ली में ट्रिपल सुसाइड, मां ने दो बेटों के साथ लगाई फांसी; कोर्ट ने दिया था घर खाली करने का आदेश

संक्षेप:

दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने दो बेटों के साथ तनाव और आर्थिक तंगी से परेशान होकर शुक्रवार दोपहर को आत्महत्या कर ली।

Dec 12, 2025 08:43 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने दो बेटों के साथ तनाव और आर्थिक तंगी से परेशान होकर शुक्रवार दोपहर को आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटना की जानकारी शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजकर 47 बजे मिली। मृतकों की पहचान 52 साल की अनुराधा कपूर उनका बड़ा बेटा 32 वर्षीय आशीष कपूर और छोटा बेटा 27 वर्षीय चैतन्य कपूर के तौर पर की गई है।

पुलिस को घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा है कि परिवार तनाव से गुजर रहा था। इस कारण परिवार ने सामूहिक तौर पर यह कदम उठाया। वहीं, यह बात भी सामने आई है कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और अदालत के आदेश के बाद उन्हें वह मकान खाली करना था, जिसमें परिवार रहा रहा था। फिलहाल कालकाजी थाना पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त डा. हेमंत तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि कालकाजी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मकान नंबर जी-70बी में रहने वाले परिवार के तीन सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है। उपायुक्त ने बताया कि डुप्लिकेट चाभी की मदद से दरवाजा खोल कर पुलिस टीम अंदर पहुंची तो पता चला कि तीनों फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं।

तिवारी ने बताया कि छानबीन करने पर घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें परिवार के तनाव में होने की बात लिखी है। पुलिस ने नोट को कब्जे में ले लिया है। वहीं, पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि परिवार आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा था। वह जिस मकान में रह रहे थे। उसे खाली करने का आदेश कोर्ट ने दिया था, जो कि उन्हें हर हाल में शुक्रवार को खाली करना था। पर इसी बीच परिवार ने सामूहिक आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

