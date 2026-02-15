Hindustan Hindi News
लड़कियों की तस्वीरें और कद-काठी के नाम पर तंत्र-मंत्र; अंधविश्वास की आड़ में कमरुद्दीन का ‘मौत का खेल’

Feb 15, 2026 09:33 am IST Gaurav Kala
दिल्ली ट्रिपल मर्डर में गिरफ्तार तांत्रिक कमरुद्दीन पर नए खुलासे हुए हैं। तलाशी में तंत्र-मंत्र से जुड़ी बड़ी संख्या में किताबें और युवतियों की तस्वीरें भी मिलीं। तस्वीरों के साथ उनकी लंबाई, वजन और अन्य विवरण भी मिले।

Tantrik Kamruddin: पश्चिमी दिल्ली के चर्चित तिहरे हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन को पुलिस ने लोनी ले जाकर पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट कराया। 8 फरवरी को पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक लावारिस कार से रंधीर (76), शिव नरेश (42) और लक्ष्मी (40) के शव बरामद हुए थे। तीनों को जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतारा गया। अब मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। कमरुद्दीन के पास तलाशी में कई लड़कियों की तस्वीरें और एक किताब मिली, जिसमें लड़कियों की कद-काठी समेत कई विवरण थे।

जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें तीनों मृतक एक सफेद कार से उतरकर आरोपी के ठिकाने की ओर जाते दिखाई देते हैं। कार घर से कुछ दूरी पर खड़ी की गई थी और उनके पास एक बैग भी था। यही कार बाद में पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास मिली, जिसमें से शव बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को उसके ठिकाने पर ले जाकर घटनाक्रम का मिलान फुटेज से कराया और संभावित भागने के रास्तों की भी जांच की।

तंत्र-मंत्र की किताबें और युवतियों की तस्वीरें

तलाशी के दौरान पुलिस को तंत्र-मंत्र से जुड़ी बड़ी संख्या में किताबें, दस्तावेज और युवतियों की तस्वीरें मिलीं। तस्वीरों के साथ उनकी लंबाई, वजन, बालों की लंबाई, त्वचा का रंग और अन्य निजी विवरण लिखे हुए थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लोगों को “धनवर्षा” और जिन्न से संपर्क कराने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। वह दावा करता था कि अनुष्ठान के दौरान किसी युवती के माध्यम से जिन्न संपर्क करेगा। इसके लिए वह विशेष कद-काठी और रूप-रंग वाली लड़कियों की तस्वीरें मंगवाता था। अगर कथित अनुष्ठान सफल नहीं होता, तो वह छोटी-मोटी कमियों को वजह बताकर दोबारा पैसे मांगता।

अंधविश्वास के नाम पर कमरुद्दीन का खेल

पुलिस के अनुसार, कमरुद्दीन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कई तरह के छल करता था। एक तथाकथित “पैसा बढ़ाने की ट्रिक” में वह शॉल के नीचे 500 रुपये का नोट रखकर उसे इस तरह हिलाता कि नोट बढ़ते हुए प्रतीत हों। किडनी स्टोन ठीक करने के नाम पर वह लाल पाउडर लगाकर “बिना टांके की सर्जरी” का नाटक करता और उसे खून बताता। जांच में यह भी सामने आया है कि वह मुलाकात के दौरान लोगों से फोन फ्लाइट मोड पर रखने को कहता और सीसीटीवी से बचने वाली जगहों का चयन करता था।

फॉरेंसिक जांच में एल्युमिनियम फॉस्फाइड और नींद की गोलियों के मिश्रण से जहर देने की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक संदिग्ध रासायनिक आपूर्तिकर्ता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच रही है कि आरोपी ने ये तरीके कहां से सीखे और क्या उसका अन्य राज्यों में हुई संदिग्ध हत्याओं से भी संबंध है। जांच एजेंसियां आरोपी के कथित इकबालिया बयानों की पुष्टि कर रही हैं। डिजिटल साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और बरामद दस्तावेजों के आधार पर केस को मजबूत किया जा रहा है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और आगे और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
