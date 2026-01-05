दिल्ली ट्रिपल मर्डरः धतूरे का लड्डू खिलाया, बेहोश होने पर गला घोंट दिए; हैवान बेटे ने पुलिस को क्या-क्या बताया

संक्षेप: मां, बहन और नाबालिग भाई को मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया कि पहले उसने धतूरे के बीज से लड्डू बनाकर तीनों को खिलाया। फिर तीनों के बेहोश हो जाने के बाद उनके गला घोंट दिए।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक आदमी ने कथित तौर पर आर्थिक तंगी के कारण अपनी मां, बहन और नाबालिग भाई को गला घोंटकर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद थाने में सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 23 साल के यशबीर सिंह के रूप में हुई है, जो लक्ष्मी नगर के सुभाष चौक का निवासी है। उसने शाम करीब 5 बजे लक्ष्मी नगर थाने में सरेंडर कर दिया और अपने परिवार के लोगों की हत्या करने की बात कबूल की।

पुलिस के अनुसार, यशबीर ने बताया कि उसका परिवार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। उसके पिता एक ट्रक चालक हैं। वह पिछले छह महीनों से परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दावा किया कि उसने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सावधि जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी। पिछले दो महीनों में उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी के दावे उसके बयान पर आधारित हैं और इनकी पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने बताया कि एक दिन पहले उसकी मां ने उससे कहा था कि अगर वह मरना ही चाहता है तो पहले अपने सभी परिवार वालों को मार डाले और फिर अंजाम भुगते।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खुलासे के अनुसार वह सोमवार सुबह यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास एक मंदिर में गया। वहां पास के एक पौधे से धतूरे के बीज इकट्ठा किए और लड्डू बनाए। इसके बाद उसने कथित तौर पर अपनी मां कविता (46), बहन मेघना (24) और भाई मुकुल (14) को लड्डू खिलाए।

पुलिस ने बताया कि जब तीनों बेहोश हो गए तो आरोपी ने कथित तौर पर दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच उनका गला घोंट दिया। अपनी मां और भाई-बहनों की हत्या करने के बाद यशबीर थाने आया और सरेंडर कर दिया।

पुलिस ने बताया कि अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वे आरोपी के इकबालिया बयान पर आधारित हैं। मामले की जांच जारी है। घटनास्थल का मुआयना शुरू कर दिया गया है। घटनास्थल की जांच करने, सबूत इकट्ठा करने और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीमें तैनात की गई हैं।