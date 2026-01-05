Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi triple murder man feeds dhatura laced food to mother and siblings before killing them
दिल्ली ट्रिपल मर्डरः धतूरे का लड्डू खिलाया, बेहोश होने पर गला घोंट दिए; हैवान बेटे ने पुलिस को क्या-क्या बताया

दिल्ली ट्रिपल मर्डरः धतूरे का लड्डू खिलाया, बेहोश होने पर गला घोंट दिए; हैवान बेटे ने पुलिस को क्या-क्या बताया

संक्षेप:

मां, बहन और नाबालिग भाई को मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया कि पहले उसने धतूरे के बीज से लड्डू बनाकर तीनों को खिलाया। फिर तीनों के बेहोश हो जाने के बाद उनके गला घोंट दिए।

Jan 05, 2026 09:34 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मां, बहन और नाबालिग भाई को मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया कि पहले उसने धतूरे के बीज से लड्डू बनाकर तीनों को खिलाया। फिर तीनों के बेहोश हो जाने के बाद उनके गला घोंट दिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने सोमवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक आदमी ने कथित तौर पर आर्थिक तंगी के कारण अपनी मां, बहन और नाबालिग भाई को गला घोंटकर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद थाने में सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 23 साल के यशबीर सिंह के रूप में हुई है, जो लक्ष्मी नगर के सुभाष चौक का निवासी है। उसने शाम करीब 5 बजे लक्ष्मी नगर थाने में सरेंडर कर दिया और अपने परिवार के लोगों की हत्या करने की बात कबूल की।

पुलिस के अनुसार, यशबीर ने बताया कि उसका परिवार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। उसके पिता एक ट्रक चालक हैं। वह पिछले छह महीनों से परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दावा किया कि उसने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सावधि जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी। पिछले दो महीनों में उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में मां, भाई-बहन की हत्या कर थाने पहुंचा बेटा, मर्डर की क्या वजह बताई?
ये भी पढ़ें:दो मर्डर कर दिए, अब तीसरा करेंगे; दो लड़कों को चाकू घोंपने वालों ने बनाया वीडियो

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी के दावे उसके बयान पर आधारित हैं और इनकी पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने बताया कि एक दिन पहले उसकी मां ने उससे कहा था कि अगर वह मरना ही चाहता है तो पहले अपने सभी परिवार वालों को मार डाले और फिर अंजाम भुगते।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खुलासे के अनुसार वह सोमवार सुबह यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास एक मंदिर में गया। वहां पास के एक पौधे से धतूरे के बीज इकट्ठा किए और लड्डू बनाए। इसके बाद उसने कथित तौर पर अपनी मां कविता (46), बहन मेघना (24) और भाई मुकुल (14) को लड्डू खिलाए।

पुलिस ने बताया कि जब तीनों बेहोश हो गए तो आरोपी ने कथित तौर पर दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच उनका गला घोंट दिया। अपनी मां और भाई-बहनों की हत्या करने के बाद यशबीर थाने आया और सरेंडर कर दिया।

पुलिस ने बताया कि अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वे आरोपी के इकबालिया बयान पर आधारित हैं। मामले की जांच जारी है। घटनास्थल का मुआयना शुरू कर दिया गया है। घटनास्थल की जांच करने, सबूत इकट्ठा करने और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीमें तैनात की गई हैं।

पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज की जा रही है। घटनाक्रम की पुष्टि करने और आरोपी के दावों की पुष्टि करने के लिए जांच दल गठित किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पिछले छह महीनों से कोई काम नहीं कर रहा था और पेशे से ड्राइवर था। अधिकारी ने आगे कहा कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे और उसके पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।