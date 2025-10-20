आशू या आकाश, शालिनी के पेट में था किसका बच्चा; दिल्ली के ट्रिपल मर्डर की वजह

संक्षेप: दिल्ली के नबी करीम इलाके में शनिवार रात सनसनीखेज वारदात के बाद भले ही लाशें दो मिलीं पर जान तीन की गई। आशू और उसकी प्रेमिका के अलावा पेट में पल रहा एक बच्चा भी लव ट्राएंगल की भेंट चढ़ गया।

दिल्ली के नबी करीम इलाके में शनिवार रात सनसनीखेज वारदात के बाद भले ही लाशें दो मिलीं पर जान तीन की गई। आशू और उसकी प्रेमिका के अलावा पेट में पल रहा एक बच्चा भी लव ट्राएंगल की भेंट चढ़ गया। शुरुआती जांच के मुताबिक चाकूबाजी की इस घटना के पीछे 22 साल की शालिनी के पेट में पल रहा बच्चा ही तात्कालिक वजह बना।

दरअसल, शालिनी की शादी कुछ साल पहले आकाश (23) से हुई थी। लेकिन बीच में उसका पति के साथ अलगाव हो गया। इस बीच उसका संपर्क 34 साल के आशू के साथ हो गया। दोनों लिव इन पार्टनर के साथ भी कुछ समय तक रहे। हाल ही में शालिनी और उसका पति आकाश दोनों करीब आए। शालिनी आशू को छोड़कर अपने पति के पास लौट गई थी।

शालिनी अभी प्रेग्नेंट थी। आशू और आकाश दोनों उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना बता रहे थे। लेकिन शालिनी ने आशू से संपर्क रखने से इनकार कर दिया था। आपराधिक पृष्ठभूमि का आशू शालिनी से बदला लेना चाहता था। शनिवार रात वह शालिनी का पीछा करते हुए कुतुब रोड पहुंचा था। यहां एक जगह वह घात लगाकर खड़ा हो गया।।

जब उसने शालिनी को पति के साथ ई रिक्शे में बैठे देखा तो गुस्से से उबल पड़ा और चाकू लेकर हमला कर दिया। आशू ने शालिनी पर ताबड़तोड़ तरीके से चाकू से कई वार किए। शालिनी को बचाने की कोशिश में आकाश भी जख्मी हो गया। आकाश ने हिम्मत जुटाते हुए आशू से चाकू छीन लिया और उस पर पलटवार कर दिया। आशू भी कई वार से बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में दोनों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया, 'रात करीब 10.15 बजे पीसीआर कॉल पर चाकूबाजी की सूचना मिली। शालिनी उस वक्त ई रिक्शे में थी जब आशू ने उसे देखा और हमला बोल दिया। शालिनी के भाई ने आकाश और शालिनी को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। आकाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है।'