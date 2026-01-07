भीड़ बनाती रही वीडियो, दिल्ली में 6 नाबालिगों ने छात्र को पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पुरानी रंजिश के चलते छह नाबालिगों ने 11वीं के छात्र मोहित की बेरहमी से हत्या कर दी। तमाशबीन बनी भीड़ वीडियो बनाती रही लेकिन किसी ने छात्र को बचाने का प्रयास नहीं किया।

त्रिलोकपुरी इलाके में सोमवार की शाम छह नाबालिगों ने 11वीं के एक छात्र की सरेराह पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस दौरान मौके पर 50 से 60 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी छात्र को बचाने की कोशिश नहीं की। भीड़ तमाशबीन बनकर वीडियो बनाती रही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीड़ित को छोड़कर भागे आरोपी पीड़ित के बेसुध हो जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर मयूर विहार थाना पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। जहां मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सभी छह आरोपी नाबालिगों को पकड़ लिया है।

क्या हुआ था? पुलिस अधिकारी ने बताया कि 17 वर्षीय मोहित परिवार के साथ इंद्रा कैंप, त्रिलोकपुरी इलाके में रहता था। वह 11वीं का छात्र था। पांच जनवरी को मोहित अपने दोस्त के साथ त्रिलोकपुरी गया था। शाम को वह अपने दोस्त के साथ खड़ा था। इसी दौरान एक नाबालिग अपने पांच अन्य दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उस नाबालिग का मोहित के साथ पहले से झगड़ा चल रहा था। यहां मोहित और उसमें फिर से बहस हो गई। इसके बाद नाबालिग ने साथियों के साथ मिलकर मोहित को घेरकर तब तक पीटा जब तक वह बेसुध नहीं हो गया।

घटना की जानकारी होने पर मयूर विहार थाना पुलिस ने मोहित को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। जीटीबी अस्पताल में मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई।