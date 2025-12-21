तीन साल पहले बेटे को खोया, अब दिल्ली की ट्रिब्यूनल ने परिवार को दिया 68.74 लाख देने का आदेश
दिल्ली के एक 'मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल' (MACT) ने 2022 में सड़क हादसे में मारे गए 24 साल के एक युवक के माता-पिता को मुआवजे के रूप में 68.74 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी ऋचा मनचंदा, मृतक हर्षित वर्मा के माता-पिता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। बता दें कि यह दुर्घटना 6 मार्च 2022 को दिल्ली के बादली इलाके में रोहिणी जेल स्टाफ क्वार्टर के पास हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुर्घटना के समय हर्षित वर्मा उस कार की अगली सीट पर बैठे थे, जिसे दिव्यम डबास चला रहा था।
हादसे के रोज डबास गाड़ी को बहुत ही तेज और लापरवाही से चला रहा था, अचानक उसने नियंत्रण खो दिया और कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। 15 दिसंबर के अपने आदेश में, ट्रिब्यूनल (अदालत) ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि वर्मा की मौत इसी दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई थी। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि ड्राइवर ने खुद गवाह के तौर पर पेश होकर हादसे की परिस्थितियों को समझाने से इनकार कर दिया। इस पर अदालत ने कहा, "इसलिए, ड्राइवर के खिलाफ यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबंधित दुर्घटना गाड़ी को तेज़ और लापरवाही से चलाने के कारण ही हुई थी।"
अदालत (ट्रिब्यूनल) ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जिसमें मौत का कारण दुर्घटना से लगी चोटों को बताया गया था। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि मौत के समय मृतक की उम्र केवल 25 वर्ष थी और वह एक निजी कंपनी में सीनियर एनालिस्ट (वरिष्ठ विश्लेषक) के रूप में काम कर रहा था। यह देखते हुए कि उसके माता-पिता पूरी तरह से उसी पर निर्भर थे और वह परिवार में अकेला कमाने वाला था, ट्रिब्यूनल ने विभिन्न श्रेणियों के तहत उन्हें कुल 68.74 लाख रुपये का मुआवजा दिया। अदालत ने कार का बीमा करने वाली कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, को मुआवजे की यह राशि जमा करने का निर्देश दिया है।