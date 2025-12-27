मृतक के परिजनों को 1.26 करोड़ मुआवजा मिलेगा, DTC बस के अचानक लेन बदलने से टकरा गई थी बाइक

Hindustan Hindi News
Delhi tribunal awards Rs 1 crore 26 lakhs compensation to family of man killed in 2023 road accident
संक्षेप:

दिल्ली में 2023 में सड़क हादसे में मारे गए एक आदमी के परिजनों को 1.26 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह दुर्घटना एक डीटीसी बस के अचानक लेन बदलने के कारण हुई थी।

Dec 27, 2025 02:37 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 2023 में रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक डीटीसी बस की टक्कर में हुई एक आदमी की मौत के बाद पीड़ित परिवार को 1.26 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष विक्रम मृतक मनीष कुमार चौधरी के परिवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने सड़क दुर्घटना में उनकी मौत के लिए मुआवजे की मांग की थी।

22 दिसंबर को जारी एक आदेश में ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना डीटीसी बस चालक संजय द्वारा लापरवाही और तेज गति से बस चलाने के कारण हुई थी। ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि यह दुर्घटना 18 अक्टूबर 2023 को दोपहर लगभग 1 बजे रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे रिठाला रोड पर हुई, जब चौधरी अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे।

आरोप है कि डीटीसी बस ने अचानक लेन बदल दी, जिससे मोटरसाइकिल बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। चौधरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

ट्रिब्यूनल ने सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा किया, जिसमें दिखाया गया कि बस ने अचानक लेन बदली थी। हालांकि, चालक ने दावा किया था कि मोटरसाइकिल चालक बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। ट्रिब्यूनल ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए कहा कि फुटेज से स्पष्ट रूप से बस चालक की जिम्मेदारी साबित होती है।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक एक निजी कंपनी में सहायक फ्लोर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसकी मां और बहन सहित तीनों याचिकाकर्ता मृतक पर आश्रित थे। ट्रिब्यूनल ने उन्हें विभिन्न मदों के तहत कुल 1.26 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया और बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया।

