सड़क हादसे में मृत डॉक्टर के परिवार को 2.52 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा देने के आदेश

एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक सड़क हादसे में जान गवाने वाले शख्स के परिजनों को 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि साबित हो गया है कि लापरवाह ड्राइविंग के कारण ही यह हादसा हुआ था।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 11:11 PM
एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक सड़क हादसे में जान गवाने वाले शख्स के परिजनों को 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने 2023 में सड़क दुर्घटना में मारे गए 30 साल के एक शख्स के मामले में यह फैसला सुनाया। न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के दिन अजन्मे बच्चे को भी मृतक आश्रित माना जाना चाहिए।ट्रिब्यूनल ने कहा कि साबित हो गया है कि लापरवाह ड्राइविंग के कारण ही यह हादसा हुआ था।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा ने अपने फैसले में कहा कि यासीन खान के परिवार के सदस्यों को 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया जाना चाहिए। यासीन खान की 19 मई, 2023 को एक बस की टक्कर से मौत हो गई थी। यासीन के वकील सुमित चौधरी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि यासीन एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर थे।

वकील सुमित चौधरी ने बताया कि यासीन की हर महीने की कमाई 1.43 लाख रुपये से ज्यादा थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, तीन नाबालिग बेटे और माता-पिता हैं। एक बेटा जो यासीन की मृत्यु के चार महीने बाद पैदा हुआ था। वकील ने अपनी दलील में कहा कि यह हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ।

8 सितंबर को दिए गए अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह साबित हो गया है कि बस की रफ्तार तेज थी। लापरवाह ड्राइविंग के कारण ही यह हादसा हुआ था। न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना की तिथि पर अजन्मे बच्चे को मृतक पर आश्रित माना जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने अदालत ने एक एश्योरेंस कंपनी को कुल 2.52 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा यासीन के परिवार को देने का आदेश दिया है।