MCD के पूर्व कर्मचारी को मिलेगा 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा, दुर्घटना के बाद काम करने लायक नहीं रहे
एक सड़क दुर्घटना में 100 प्रतिशत विकलांग हो चुके दिल्ली नगर निगम के पूर्व कर्मचारी को एक करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिलेगा। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर मुआवजे की रकम जमा करने का आदेश दिया है।
दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम के एक पूर्व कर्मचारी को 1.06 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2021 में एक ट्रक दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, जिससे वे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो गए थे।
ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह, बिशन दत्त शर्मा द्वारा दायर एक क्लेम याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। दुर्घटना के समय शर्मा की उम्र 57 साल थी। 9 जून के एक आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह साबित हो गया है कि नूर अली ट्रक को तेजी और लापरवाही से चला रहे थे। इसी तरह गाड़ी चलाते हुए उन्होंने उस मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिसे याचिकाकर्ता बिशन दत्त शर्मा चला रहे थे। इस टक्कर के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं।
ट्रिब्यूनल के अनुसार, यह हादसा 30 जून 2021 को द्वारका के धूलसिरस चौक पर हुआ था। बिशन दत्त शर्मा की मोटरसाइकिल को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस ट्रक को नूर अली बहुत तेजी और लापरवाही से चला रहा था। ट्रिब्यूनल ने पाया कि हादसे में शर्मा के पैरों (निचले अंगों) में गंभीर चोटें आईं। उन्हें दोनों पैरों में 77 प्रतिशत स्थायी शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ा।
ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि दिल्ली नगर निगम में कार्यालय सहायक के तौर पर काम करने वाले शर्मा हादसे के बाद ठीक से चल या बैठ नहीं पा रहे थे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने तक वह छुट्टी पर रहे। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने माना कि उनकी कार्यात्मक विकलांगता असल में 100 प्रतिशत थी।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि दावा करने वाले की उम्र, शिक्षा और शारीरिक स्थिति को देखते हुए वह अपनी आजीविका के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए, ऊपर बताई गई बातों और हालात को देखते हुए इस मामले में फंक्शनल डिसेबिलिटी (काम करने की क्षमता में कमी) 100 प्रतिशत तय की गई है।
ट्रिब्यूनल ने कुल मुआवज़ा 1.06 करोड़ रुपए तय किया। साथ ही दावा याचिका दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देने का भी आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि दुर्घटना के समय ट्रक का बीमा था। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 30 दिनों के भीतर मुआवजे की रकम जमा करे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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