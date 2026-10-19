दिल्ली में ई-रिक्शा पर लगाम कसने का प्लान तैयार, सवारियों की लिमिट से रजिस्ट्रेशन तक क्या होंगे बदलाव

ई-रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक पॉलिसी तैयार की है, जिसमें ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। पॉलिसी में सवारियों की संख्या से लेकर ड्राइवरों के लिए लाइसेंस और बैज जैसे कई बदलाव करने की तैयारी है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राजधानी में ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा और ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित रखने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही एक व्यक्ति के नाम पर पांच से ज्यादा ई-रिक्शा वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे। सरकार ने ड्राफ्ट पॉलिसी सार्वजनिक कर दी है और सभी हितधारकों व आम जनता से इस पर 30 दिन के भीतर सुझाव मांगे हैं। दिल्ली ई-रिक्शा (रजिस्ट्रेशन एवं संचालन) की प्रस्तावित ड्राफ्ट पॉलिसी में 25 या उससे अधिक ई-रिक्शा के बेड़े का संचालन करने वाली संस्थाओं के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस अनिवार्य किए जाने और नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया है। इसके तहत वैध ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्र (ईसीसी) वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 2.5 लाख तय किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें वे वाहन भी शामिल होंगे जो वर्तमान में सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

अगर वर्तमान में संचालित ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है और अन्य जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया है तो पॉलिसी के नोटिफिकेशन के 90 दिनों के भीतर ऐसे वाहनों को ईसीसी प्राप्त करना होगा।

बल्क रजिस्ट्रेशन पर भी नियंत्रण ड्राफ्ट पॉलिसी में बल्क रजिस्ट्रेशन पर भी नियंत्रण किया गया है। नए प्रस्ताव के तहत व्यक्तिगत मालिक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी होगा और वह अपने नाम पर अधिकतम पांच ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। कंपनियों, फर्मों, सहकारी समितियों और अन्य अनुमत संस्थाओं के लिए अधिकतम 100 वाहनों की सीमा तय की गई है। 25 या उससे ज्यादा ई-रिक्शा का बेड़ा संचालित करने वाली संस्थाओं को एग्रीगेटर लाइसेंस लेना होगा। नई नीति के तहत केवल वाहन का रजिस्ट्रेशन होना उसके संचालन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। प्रत्येक ई-रिक्शा के पास वैध ईसीसी होना जरूरी होगा। ईसीसी दो साल तक वैध रहेगा।

वैध ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी चालकों के पास वैध ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन बैज होना अनिवार्य होगा। एक चालक या उसके ड्राइविंग लाइसेंस को एक से ज्यादा वैध ईसीसी से नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति पांच वाहन रखता है तो वह खुद एक ही वाहन चला सकेगा।

वाहन में चार यात्रियों से ज्यादा नहीं बैठा सकेंगे चालक के अतिरिक्त ई-रिक्शा में अधिकतम चार यात्री बैठ सकेंगे और 40 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकेगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने या चालक की सीट पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। चालकों को बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को वाहन में चढ़ने तथा उतरने में सहायता देनी होगी।