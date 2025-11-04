Hindustan Hindi News
दिल्लीवाले ध्यान दें! आज इन रास्तों से बचकर निकलें, यहां ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

संक्षेप: गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर आज दिल्ली में सुबह 10 बजे से भाई मति दास चौक से गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब तक विशाल नगर कीर्तन निकलेगा, जिसके चलते कई जगहों पर पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

Tue, 4 Nov 2025 08:19 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप दिल्ली में रहते हैं या राजधानी आ रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। आज दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। दरअसल दिल्ली में आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरुपर्व के पावन अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा (नगर कीर्तन) निकाली जा रही है, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगी। हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे, लेकिन इस उत्सव की वजह से सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है।

कहां से होकर निकलेगी शोभा यात्रा?

कीर्तन भाई मति दास चौक, चांदनी चौक से आरंभ होगा और फतेहपुरी, खारी बावली, नया बाजार चौक, पीली कोठी, पुल मिठाई, आजाद मार्केट, रोशनारा रोड, घंटा घर चौक, शक्ति नगर चौक होते हुए गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब, जीटी करनाल रोड पर समाप्त होगा।

कई सड़कों पर ट्रैफिक होगा प्रभावित

सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे तक, कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। इनमें एसपी मुखर्जी रोड, आजाद मार्केट रोड, लाला जगन नाथ मार्ग, घंटा घर चौक, रोशनारा रोड और पुल मिठाई शामिल हैं। पुलिस ने इन इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है, ताकि यात्रा सुचारू रूप से निकल सके। अगर आपका रूट इनसे गुजरता है, तो वैकल्पिक मार्ग चुनें।

यहां रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

  • बर्फखाना चौक से रोशनारा रोड की ओर जाने वाला ट्रैफिक रानी झांसी फ्लाईओवर और लाला जगन नाथ मार्ग की तरफ मोड़ा जाएगा।
  • घंटा घर चौक से रोशनारा रोड पर वाहनों को अनुमति नहीं होगी, उन्हें लाला जगन नाथ मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा।
  • बुलेवार्ड रोड से तीस हजारी की ओर आने वाले वाहन रानी झांसी फ्लाईओवर पर भेजे जाएंगे।
  • डीसीएम चौक से ईदगाह रोड/ए की ओर ट्रैफिक रानी झांसी रोड की तरफ डायवर्ट होगा।
  • कुतुब चौक से ट्रैफिक महाराजा अग्रसेन मार्ग होते हुए बारा टूटी चौक की ओर जाएगा, जबकि पुल मिठाई पर नियंत्रित आवागमन रहेगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह है कि इन रूटों से बचें या बायपास करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो या बस का इस्तेमाल करें, ताकि भीड़ कम हो। वाहनों को केवल निर्दिष्ट पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें, और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

