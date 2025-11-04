दिल्लीवाले ध्यान दें! आज इन रास्तों से बचकर निकलें, यहां ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

संक्षेप: गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर आज दिल्ली में सुबह 10 बजे से भाई मति दास चौक से गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब तक विशाल नगर कीर्तन निकलेगा, जिसके चलते कई जगहों पर पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

अगर आप दिल्ली में रहते हैं या राजधानी आ रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। आज दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। दरअसल दिल्ली में आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरुपर्व के पावन अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा (नगर कीर्तन) निकाली जा रही है, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगी। हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे, लेकिन इस उत्सव की वजह से सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है।

कहां से होकर निकलेगी शोभा यात्रा? कीर्तन भाई मति दास चौक, चांदनी चौक से आरंभ होगा और फतेहपुरी, खारी बावली, नया बाजार चौक, पीली कोठी, पुल मिठाई, आजाद मार्केट, रोशनारा रोड, घंटा घर चौक, शक्ति नगर चौक होते हुए गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब, जीटी करनाल रोड पर समाप्त होगा।

कई सड़कों पर ट्रैफिक होगा प्रभावित सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे तक, कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। इनमें एसपी मुखर्जी रोड, आजाद मार्केट रोड, लाला जगन नाथ मार्ग, घंटा घर चौक, रोशनारा रोड और पुल मिठाई शामिल हैं। पुलिस ने इन इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है, ताकि यात्रा सुचारू रूप से निकल सके। अगर आपका रूट इनसे गुजरता है, तो वैकल्पिक मार्ग चुनें।