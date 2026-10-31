काम की बात: Delhi Traffic Update: रन फॉर यूनिटी आज, कांग्रेस की रैली कल; रूट देखकर घर से निकलें
दिल्ली में आज और कल ट्रैफिक बाधित रहेगा। आज जहां रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा वहीं, कल कांग्रेस की महारैली प्रस्तावित है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी किया है। इसमें घर से निकलने से पहले रूट देख लेने की सलाह दी गई है।
दिल्ली में आज और कल दो बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक बाधित होने की पूरी संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार को आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत नई दिल्ली क्षेत्र में सुबह साढ़े तीन बजे से लेकर लगभग सुबह नौ बजे तक ट्रैफिक पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे।
यह कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर एक से शुरू होगा। इसके बाद यह दौड़ सी-हेक्सागन की ओर बढ़ेगी, शाहजहां रोड के सामने वाली रेडियल सड़क पर दाईं ओर मुड़ेगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर खत्म होगी। इस दौरान सी-हेक्सागन की ओर जाने वाले ट्रैफिक को जरूरत के हिसाब से नियंत्रित और डायवर्ट किया जाएगा। इसमें भगवान दास रोड क्रॉसिंग, पुराना किला रोड/मथुरा रोड क्रॉसिंग, शेर शाह रोड, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग/सुब्रमण्यम भारती मार्ग क्रॉसिंग, पंडारा रोड, मानसिंह रोड गोलचक्कर, जसवंत सिंह रोड गोलचक्कर, फिरोज शाह रोड, केजी मार्ग क्रॉसिंग और मंडी हाउस व कॉपरनिकस मार्ग गोलचक्कर पर ट्रैफिक डिस्टर्ब रहेगा।
अनावश्यक यात्रा करने से बचें
ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इस दौरान स्थिति के हिसाब से यातायात संचालित किया जाएगा। आपातकालीन वाहनों के लिए बिना किसी रुकावट के रास्ता सुनिश्चित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि कार्यक्रम के दौरान आस्था कुंज पार्क, नेहरू प्लेस और आस-पास की सड़कों की ओर अनावश्यक यात्रा करने से बचें। भीड़-भाड़ से बचने के लिए जहां तक संभव हो वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। कार्यक्रम स्थल के पास सड़क किनारे या अनधिकृत पार्किंग पर कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस की महारैली को लेकर एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित महारैली को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। महारैली के दौरान अलग-अलग मार्गों पर यातायात प्रभावित व रूट डायवर्जन लागू रहेगा। भारी वाहन और कमर्शियल वाहनों के लिए कई प्रमुख डायवर्जन प्वॉइंट तय किए हैं, जिनका इस्तेमाल स्थिति के हिसाब से किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने बड़े स्तर पर यातायात को लेकर योजना बनाई है। इसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों के लिए रूट निर्धारित किया है। साथ ही, एलएनजेपी व मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है।
एम्बुलेंस के लिए अलग योजना
ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमित स्टाफ के अलावा प्रमुख चौराहों पर लगभग 150 अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। यातायात पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रैली में आने वाले लोगों और आम लोगों को कोई परेशानी न हो। साथ ही, एम्बुलेंस की आवाजाही को आसान बनाने के लिए भी एक अलग योजना बनाई है।
रेलवे स्टेशन आने वाले यात्री ऐसे पहुंचे
यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए महारैली के दौरान तीन एसीपी, 10 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 300 यातायात पुलिसकर्मी और लगभग 100 होमगार्ड की तैनाती की गई है। रविवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न इसके लिए यातायात पुलिस ने मार्ग निर्धारित किए हैं। पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वह आईटीओ से डीडीयू मार्ग होते हुए भवभूति मार्ग होते हुए स्टेशन पहुंच सकते हैं। उत्तर व पश्चिमी दिल्ली से आने वाले यात्री देशबंधु गुप्ता रोड से होते हुए चेम्सफोर्ड रोड से मिंटो रोड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं।
पार्किंग में ही लगाए वाहन
ट्रैफिक पुलिस ने महारैली में आने वाले लोगों से कहा है कि वह रैली स्थल पर सार्वजनिक परिवहन से पहुंच सकते हैं। साथ ही, अगर कोई अपने वाहन से आता है तो चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों को पार्क करें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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